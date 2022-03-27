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Яремчук усьому світові: "Це справжній геноцид. Врятуйте українських дітей!"

Євген Щербаков
27 березня, 12:10
Форвард збірної України звернувся до світу із закликом допомогти зупинити війну в Україні

Яремчук закликав зупинити війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує геноцид українського народу, обстрілюючи мирних мешканців та об'єкти інфраструктури міст по всій території нашої країни. Ба більше, рашисти руйнують Україну забороненим озброєнням.

Наш патріот у Бенфіці – Роман Яремчук / Фото: Getty Images

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Форвард збірної України та португальської Бенфіки Роман Яремчук опублікував на своїй сторінці в Instagram чергове звернення із закликом врятувати українських дітей :

"Я – Роман Яремчук, гравець "Бенфіки" та національної збірної України, українець, батько, син. Я людина і моє серце розбите, адже у моїй рідній країні йде війна, зруйновані міста, щодня гинуть цивільні люди, серед яких уже понад 100 дітей.

Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців, а також створює гуманітарну катастрофу у наших містах.

Це справжній геноцид! Алісі з Охтирки було 8, її родину розстріляли. Кирилу з Маріуполя було лише два. Софії з Нової Каховки було шість, а її братові щойно виповнився один місяць. На жаль, список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня. Просто зараз ми маємо зупинити Путіна та захистити Україну!"

/ Фото: Instagram Романа Яремчука

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