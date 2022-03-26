Я тут, як і багато хто: Мілевський показав, де живе під час війни

Мілевський бажає всім мирного неба / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірка збірної України та київського Динамо Артем Мілевський показав у соцмережах захід сонця. В Києві.

Мілевський народився в Мінську, там нині живуть його батьки, сестра. Він спокійно міг би покинути Україну. Але залишився у Києві у цей страшний час.

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"Я тут, як і багато хто! Всі красені, всі разом", – підписав знімок футболіст.

А у коментарях додав: "Віримо, терпимо, допомагаємо, хто чим може".

Раніше Мілевський показував, як в одному із підземних паркінгів рятувався від обстрілу російських фашистів.

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Нагадаємо, що друг Мілевського Олександр Алієв – нині у теробороні столиці. Алієв розповів, що зробив би при зустрічі з Путіним.

Зірки спорту не залишаються осторонь війни, яку Росія розв'язала на території України. Наприклад, Олександр Усик звернувся до трьох пропутінських знаменитостей, показавши відео з Ірпеня.