Я засвоїв урок! Джошуа переглянув бій з Усиком і виявив помилки

Ентоні Джошуа проаналізував власні помилки в бою проти Усика / Фото: REUTERS

Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів і втратив титули WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

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"Я подивився бій, проаналізував свою підготовку і виявив власні помилки. Я засвоїв урок. Спасибі за лайки. Не турбуйтеся про мене. Мій дух сильний!", – написав Джошуа в Instagram.

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Джошуа зазнав другої поразки в кар'єрі. До цього він був нокаутований мексиканцем Енді Руїсом, але в наступному ж поєдинку взяв у нього реванш і повернув пояса собі.

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Тепер же британець має намір провернути цей сценарій і з українцем. Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень.

За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, швидше за все, прийме Велика Британія.