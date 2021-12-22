21 грудня 21:45 Відео
Дженоа 0
Аталанта 0
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Співчуваю: Ребров звернувся до Шевченка

Олег Люлька
22 грудня, 12:02
Сергій Ребров не заздрить колишньому партнерові з Динамо, враховуючи рівень гравців очолюваної Шевою Дженоа

Андрій Шевченко і Сергій Ребров / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко взяв лише два очки у семи матчах у Серії А біля керма Дженоа та на новорічні канікули пішов, перебуваючи у зоні вильоту чемпіонату Італії.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Реклама

Експартнер Андрія за нападом київського Динамо Сергій Ребров, який очолює нині Аль-Айн з ОАЕ, вважає, що у цій ситуації Шеві залишається лише поспівчувати.

Сергій Ребров / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

"Я подивився пару матчів Дженоа – поспівчував Андрію Миколайовичу. Дуже складний період для нього. Побажав йому удачі, розумію, що зараз йому дуже непросто", – наводить слова Реброва канал Бомбардир.

Реклама

"Нині Шевченко грає в Італії проти лідерів, дуже важко налагодити якусь модель гри. Футболісти бачать, що є покращення, але немає результату. Хоча я впевнений, що вони задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем".

ЧОГО БРАКУЄ ДЖЕНОА

"Якості гравців", – сказав Ребров.

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Раніше Шевченко розкрив несподівану зброю, яка напередодні подарувала йому нічию з Аталантою. Як зауважив наставник Дженоа, на користь його команди зіграла якість газону.

Реклама