"Я став більш релігійною людиною": яка подія змінила життя Ломаченка

Ломаченко під час літургії / Фото: Facebook

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 11 грудня проведе рейтинговий бій із Річардом Коммі. Напередодні боксери провели дуель поглядів.

"Я створив стратегію на бій з Коммі. Перед кожним боєм я міняю свою тактику під суперника. Звичайно, поразка Лопесу додала мені мотивації. Я серйозніше підготуюся до своїх наступних боїв", – обіцяє Ломаченко.

Український боксер розповів, як вплинув на його життя минулорічний бій із Лопесом.

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