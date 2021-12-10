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"Я став більш релігійною людиною": яка подія змінила життя Ломаченка

Андрій Трофімов
10 грудня, 10:18
Український боксер зізнався, що після поразки від Теофімо Лопеса він став більше уваги приділяти релігії

Ломаченко під час літургії / Фото: Facebook

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 11 грудня проведе рейтинговий бій із Річардом Коммі. Напередодні боксери провели дуель поглядів.

"Я створив стратегію на бій з Коммі. Перед кожним боєм я міняю свою тактику під суперника. Звичайно, поразка Лопесу додала мені мотивації. Я серйозніше підготуюся до своїх наступних боїв", – обіцяє Ломаченко.

Український боксер розповів, як вплинув на його життя минулорічний бій із Лопесом.

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"Після поразки від Лопеса я став більш релігійною людиною. Я дисциплінованіший у житті в пошуку своєї релігії, але я був не надто зосереджений на вірі. Я парафіянин Російської православної церкви, і це допомогло мені стати дисциплінованішим у моєму житті", – пояснив Ломаченко.