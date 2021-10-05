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"Я просто зітру Вайлдера з лиця землі": Тайсон Ф'юрі принизив свого суперника

Сергій Шаховець
5 жовтня, 18:35
У найближчу суботу на любителів боксу чекає ще один мегафайт року – поєдинок Тайсона Ф'юрі та Деонтея Вайлдера

Тайсон Ф'юрі збирається перемогти Деонтея Уайлдера нокаутом / Фото: Reuters

Можливий суперник Олександра Усика, володар чемпіонського поясу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, не сумнівається в своїй перемозі в бою проти Деонтея Вайлдера.

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"Циганський король" впевнений, що зуміє нокаутувати американського боксера на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник".

"Я збираюся побити його. Немає жодного секрету в тактиці, яку я збираюся використовувати. Я доберуся до цього мішка. Я знищу його.

Нічого особистого, я просто збираюся стерти Деонтея Вайлдера з лиця землі якомога раніше.

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

Це факт, що бій закінчиться швидше, ніж минулого разу. Я не Гудіні, я точно не знаю, скільки це триватиме, але я викладуся на всі 100 відсотків", – цитує Ф'юрі The Ring.

Нагадаємо, що поєдинок Ф'юрі – Вайлдер відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі. Це буде вже третій бій Ф'юрі проти Вайлдера. Перший завершився внічию, другий – перемогою нокаутом у виконанні Ф'юрі.

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Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

Із Ф'юрі або Вайлдером уже висловив готовність битися Олександр Усик за титул абсолютного чемпіона світу в супертяжах – залежно від того, у кого буде відсутній в українця пояс.

Також ми повідомляли, що Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зароблять в кілька разів більше, ніж Олександр Усик у чемпіонському бою з Ентоні Джошуа.

Усику далеко до Ф'юрі та Вайлдера – за гонорарами / Фото: Reuters

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