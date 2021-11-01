1 листопада 17:00
Дніпро-1 4
Минай 0
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
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Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
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Десна --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Челсі --
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Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
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Аталанта --
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Севілья --
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Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Я не можу відрізнити п***са від нормального? Ще один український футболіст проти геїв

Олександр Трикіша
1 листопада, 19:41
Нападник Динамо та збірної України Артем Бесєдін виступив проти людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Він "надивився" на них в Іспанії

Артем Бєсєдін виступив проти гей парадів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нещодавно у скандал через свої висловлювання на адресу представників ЛГБТ потрапив Богдан Бутко. Артем Бесєдін вирішив не відставати від нього і висловив свою думку на це питання.

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"По-перше, це вже ненормально. Людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією взагалі не повинно бути. Є хлопчик, є дівчинка. Все!

Я відновлювався в Іспанії. Там реально люди женуть. У нас тут ще все по-божому. Їх купа, клуби, прапори, ходять за ручку. Я не можу на це дивитись.

Артем Бєсєдін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на пі***ів. Я розумію, що це погано. Хлопчик із хлопчиком йдуть за ручку – це вони не женуть?

Тато і син? І ясна вилизують теж тато та син? Я що не можу відрізнити пі***аса від нормального?", – заявив Бесєдін Youtube-каналу Віддушивши душу.