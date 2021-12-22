22 грудня 22:30 Онлайн
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Я їм раніше аплодував, потім сміявся". Луческу розповів, чому фани Динамо його ненавидять

Сергій Шаховець
22 грудня, 19:14
Румунський фахівець вже півтора роки перебуває біля керма столичного клубу, а війна з ультрас "біло-синіх" все ще триває

Мірча Луческу / Фото: Getty Images

Зовсім недавно радикальні фанати Динамо закликали Мірчу Луческу поїхати в Румунію і не повертатися. Але 76-річний тренер не зважає на всі перформанси ультрас.

"Лише невелика частина вболівальників протестує. Я вже не зважаю.

Спершу я їм аплодував, потім сміявся з них, а тепер не звертаю уваги.

Вони не можуть забути 12 років страждань, коли я був тренером Шахтаря. Але це лише мала частина фанів Динамо.

Я поважаю уболівальників команди", – сказав Луческу в інтерв'ю Gazeta Sporturilor.

Ультрас Динамо знову наїхали на Луческу / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, ультрас Динамо ведуть війну з Мірчею Луческу, починаючи з його призначення головним тренером київської команди влітку минулого року. Причина – багаторічна робота румунського тренера біля керма донецького Шахтаря.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Додамо, що керівництво Динамо також не звертає уваги на протести ультрас – перед початком сезону з Мірчею, якому зараз 76 років, було продовжено контракт до літа 2023-го.

Реклама

На зимову перерву команда Луческу пішла на другому місці чемпіонату України, відстаючи від "гірників" на два очки.