"Я їм раніше аплодував, потім сміявся". Луческу розповів, чому фани Динамо його ненавидять

Мірча Луческу / Фото: Getty Images
Зовсім недавно радикальні фанати Динамо закликали Мірчу Луческу поїхати в Румунію і не повертатися. Але 76-річний тренер не зважає на всі перформанси ультрас.
"Лише невелика частина вболівальників протестує. Я вже не зважаю.
Спершу я їм аплодував, потім сміявся з них, а тепер не звертаю уваги.
Вони не можуть забути 12 років страждань, коли я був тренером Шахтаря. Але це лише мала частина фанів Динамо.
Я поважаю уболівальників команди", – сказав Луческу в інтерв'ю Gazeta Sporturilor.
Нагадаємо, ультрас Динамо ведуть війну з Мірчею Луческу, починаючи з його призначення головним тренером київської команди влітку минулого року. Причина – багаторічна робота румунського тренера біля керма донецького Шахтаря.
Додамо, що керівництво Динамо також не звертає уваги на протести ультрас – перед початком сезону з Мірчею, якому зараз 76 років, було продовжено контракт до літа 2023-го.
На зимову перерву команда Луческу пішла на другому місці чемпіонату України, відстаючи від "гірників" на два очки.