"Я навіть не мураха, а піщинка": українська спортсменка – про допінг-скандал

Найкраща тріатлоністка України / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська тріатлоністка приїхала до Токіо-2020 на свою четверту Олімпіаду. Але виступити їй не дали.

До старту залишалося півтора дні, як Юлія Єлістратова дізналася, що її усунули. Підозра у вживанні допінгу. Але досі нашу спортсменку не покарали, не виправдали.

Реклама

– На якій стадії зараз ця історія?

– Я співпрацюю з антидопінговими організаціями. Розслідування, як і раніше, ведеться. Але навіть до мене не доходить інформація. Я продовжую тренуватися і сподіваюся скоро повернутися.

- Емоції людини, яку "попросили" з олімпійського селища за півтора дні до старту?

Реклама

– Це був шок. Так, це величезний удар. Такої ситуації я не могла б собі уявити у найстрашнішому сні.

Якщо кошмари і снилися – то я могла спізнюватися на змагання чи забути щось із екіпіровки.

Чисто теоретично я подумала, що це все: мало не кінець життя. Але я в голові чітко розумію, що якщо я можу діяти і змінити щось на краще, то я намагаюся діяти. Якщо все залежить не від мене, то немає сенсу засмучуватися. Що це дасть? Нічого не змінить, треба жити далі, посміхатися, шукати можливості реалізувати себе.

Реклама

Можливо, у цьому мені допоміг спорт, адже зі стресостійкістю у мене все гаразд.

- Припустимо, WADA помилилася – чи є можливість стягнути компенсацію за пропуск Олімпіади?

- Якщо говорити про компенсацію та відстоювання інтересів, то, можливо, це буде коштувати більше грошей і зусиль, ніж я потім отримаю. Я не скажу, що маю безмежні можливості. Насправді дуже важко спілкуватися з такими структурами та щось довести.

Якщо, наприклад, у кримінальних справах працює презумпція невинності, то щодо допінгу – тут все навпаки. Спортсмена лише звинувачують, а це вже сприймається як факт його порушень антидопінгових правил. І потім це вже проблема спортсмена, яким чином він доводитиме свою правоту.

Я відчула себе не мурахою, а піщинкою у цій системі. Абсолютно безпорадною.

- Припустимо, звинувачення буде доведено – завершите кар'єру?

- Не можу собі уявити. Але якщо так станеться, то продовжуватиму займатися тріатлоном. І після паузи повернуся до професійного спорту.

Повністю інтерв'ю з Юлією Єлістратовою читайте на нашому сайті.