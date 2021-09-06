8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри ЧС 2022 Катар

Взяли в заручники президента: матч відбору на ЧС-2022 скасували через військовий переворот

Олександр Трикіша
6 вересня, 10:19
Відбірковий матч на ЧС-2022 між збірними Гвінеї і Марокко скасований через військовий переворот. Гостьову команду евакуювали з готелю

У Гвінеї стався збройний переворот / Фото: REUTERS

ФІФА разом з Африканською конфедерацєю футболу вирішили відкласти поєдинок, щоб не ризикувати безпекою команд. До речі, напередодні був зірваний матч Бразилія – Аргентина.

"Нинішня політична ситуація і ситуація в області безпеки в Гвінеї досить нестабільна, і за нею уважно стежать ФІФА і CAF.

Щоб забезпечити безпеку всіх гравців і захистити всіх офіційних осіб матчу, ФІФА та CAF вирішили відкласти відбірковий матч чемпіонату світу з футболу 2022 року Гвінея – Марокко, який повинен був відбутися в Конакрі, Гвінея, у понеділок, 6 вересня", – йдеться в заяві.

Повідомляється, що збірна Марокко була успішно евакуйована з Гвінеї, де команда виявилася в пастці в готелі, пише Football Italia.

Напередодні в Гвінеї стався збройний переворот. Воєнізована група взяла в заручники президента, призупинила дію конституції і заблокувала всі можливості в'їзду і виїзду в країну.

Реклама