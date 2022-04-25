Чи вийде Ф'юрі на бій з Усиком? Дружина Циганського короля розкрила всі карти

Дружина Ф'юрі благословить його на бій за звання абсолюту / Фото: Reuters

Британський боксер Тайсон Ф'юрі після перемоги над Вайтом пообіцяв більше не виходити на ринг. Це було бажання його дружини Періс Ф'юрі.

Однак під час бесіди з журналістами Періс зізналася, що якщо Тайсон прийме пропозицію битися за звання абсолютного чемпіона, то вона не чинитиме цьому опору.

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"Я хочу сказати чесно, що я давно хотіла, щоб Тайсон завершив кар'єру. Я вважаю, що йому нічого доводити у боксі. Йому не треба продовжувати битися, і він зробив усе, щоб показати світові, що він є найвеличнішим. Якщо продовжувати битися, то що він із цього отримає? Йому не потрібно бути відомішим.

У нас є все, що ми коли-небудь хотіли. Сподіваюся, він завершить кар'єру, але, по правді, у глибині мого серця, я думаю, якщо з'явиться можливість проведення бою за звання абсолютного чемпіона, – я вважаю, він піде на це. Я просто вважаю, що він не зможе чинити опір, тому що це єдиний пункт, який відсутній у його списку.

Тайсон завжди отримує моє благословення, не має значення, що він вибирає в житті. Якщо він хоче боксувати, якщо він хоче WWE, якщо він хоче UFC, якщо він захоче стати танцюристом балету – я підтримаю його та дозволю робити те, що він хоче, тому що він підтримує мене у всьому", – наводить слова дружини Ф'юрі vringe.com.

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Відмітимо, що бій-реванш між Олександром Усиком та Енітоні Джошуа має відбутися наприкінці липня. У цьому поєдинку має визначитись можливий суперник Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.