16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 2
Колос 0
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
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Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
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Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
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Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
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Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
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Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Аталанта --
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Постріли зупинили матч: четверо поранених на футбольному поєдинку в Америці

Сергій Шаховець
16 жовтня, 23:35
Під час матчу з американського футболу між шкільними командами Вігор і Вільямсона постраждало кілька людей

В результаті стрілянини на футбольному матчі в Алабамі було поранено чотири людини / Фото: The Washington Post

В результаті стрілянини на футбольному матчі між командами середніх шкіл штату Алабами в п'ятницю ввечері були поранені чотири людини. Один з постраждалих перебуває у важкому стані, повідомляє The Washington Post.

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Стрілянина сталася на стадіоні Ladd-Peebles у місті Мобіл під час поєдинку між школами Вігор і Вільямсона. За повідомленням поліції, було зроблено від п'яти до семи пострілів на виході зі стадіону.

За даними поліції, постраждали щонайменше чотири людини – троє чоловіків і одна жінка були госпіталізовані, і двоє з чотирьох були неповнолітніми. Стан одного з постраждалих критичний.

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На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як вболівальники вибігають на поле до виходів зі стадіону, а гравці падають на землю з метою безпеки. Чути, як диктор говорить фанатам: "прикритися і захистити себе".

Поєдинок був зупинений за рахунку 28:12 на користь господарів і буде дограний в понеділок.

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Додамо, що це не перший випадок стрілянини на стадіоні в місті Мобіл. У 2019 дев'ять людей були поранені в результаті перестрілки, яка відбулася в кінці футбольного матчу між школами Ле Флора і Вільямсона. В результаті поліція заарештувала 17-річного підлітка, а пізніше визначила, що стрілянина почалася через сварку.

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