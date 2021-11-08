Нокдаун на кілька хвилин: арбітр під час матчу у Франції вдарив футболіста

Реймс - Монако / Фото: Getty Images

Суддя Жеремі Піньяр в одному з епізодів не помітив півзахисника Реймса Морету Кассамана, який знаходився позаду. Як результат – Морету отримав ліктем від арбітра.

Раніше ми писали, що поєдинок чемпіонату Бразилії між Інтернасьоналем та Греміо завершився масовою бійкою.

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Удар виявився досить сильним, Морет не відразу зміг піднятися. Йому знадобилася допомога медперсоналу.

Матч між Реймсом та Монако завершився безгольовою нічиєю.

Цього сезону Морету Кассаман зіграв за Реймс дев'ять матчів у Лізі 1, у яких відзначився двома голами. Морету перейшов до Реймсу взимку 2019 року з Порту Б за 350 тисяч євро. Його контракт із Реймсом розрахований до літа 2024 року.