Випив прямо на корті: тенісист оригінально відзначив перемогу на Australian Open

Нік розслабився після матчу / Фото: Колаж: Сьогодні

На старті Australian Open австралійський тенісист Нік Кіріос обіграв британця Ліама Броеді з рахунком – 6:4, 6:4, 6:3.

Після чого пішов спілкуватися з уболівальниками та роздавати автографи. Один із фанатів запропонував Ніку пиво і тенісист не відмовився.

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У наступному раунді Кіріос зустрінеться з другою ракеткою світу росіянином Данилом Медведєвим.

Зазначимо, що Медведєв – торішній фіналіст Australian Open, у вирішальному матчі Данило у трьох сетах поступився сербу Новаку Джоковичу з рахунком – 5:7, 2:6, 2:6.

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Джокович цього року мав захищати титул, але був депортований з Австралії.

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