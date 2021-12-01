Виграю – уб'ють, програю – теж уб'ють: бій, якого злякався навіть Мухаммед Алі

Мухаммед Алі злякався бою проти диктатора / Фото: Getty Images

Поза рингом Алі був суперечливою особистістю. Боксер виступав проти уряду США через війну у В'єтнамі та відмовлявся служити в армії, через що опинився у в'язниці, але з радістю брав гроші та дружив із жорстокими африканськими диктаторами.

Читайте також: Діарея звалила зірку боксу: розкрито таємницю найскандальнішого бою в історії

Реклама

У 1970 році Алі провів легендарний поєдинок проти Джорджа Формана в Заїрі, який отримав назву "Грухот у джунглях". Диктатор Мобуту Сесе Секо тоді виплатив кожному боксерові по 5 мільйонів доларів.

Пізніше Алі, якого в Африці просто обожнювали, зустрічався з президентом Уганди Іді Аміном, відомим як "М'ясник Уганди".

Реклама

Він був одним із найжорстокіших диктаторів у світовій історії. За оцінками експертів, його режим убив від 300 000 до 500 000 угандійців.

Алі легко спілкувався із жорстокими правителями, приймав від них розкішні подарунки, але змушений був тікати після однієї пропозиції у 500 тисяч доларів.

Як розповів біограф Алі Джонатан Ейг, Амін запропонував Алі провести бій проти Мобуту, але насправді Амін сам хотів битися з легендарним боксером.

Реклама

"Алі разом із членами його команди вилетів до Уганди, щоб зустрітися з Іді Аміном, який, можливо, був єдиним диктатором, який був більш безжальним, ніж Мобуту, і цього разу Алі справді злякався. Цього разу він сказав: "Цей хлопець божевільний. Пішли до біса звідси". Думаю, Іді Амін хотів вийти з ним на ринг, і Алі сказав: "Ні за що". Якщо я його поб'ю, то мене вб'ють. Якщо я не поб'ю його, мене можуть вбити. Біжімо", – розповів Ейг.

Алі був суперечливим, але у жодному разі не дурним. Він зрозумів, що боксувати з хлопцем на прізвисько "М'ясник" – безвихідь. Втекти від цього бою, можливо, було найкращим боксерським рішенням, яке будь-коли приймав Мухаммед Алі, пише sportscasting.com.