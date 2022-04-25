"Ви божевільний? Він не піде на пенсію". Промоутер Ломаченка чекає на Ф'юрі в рингу

Боб Арум: "Ф'юрі не піде на пенсію" / Фото: Колаж: Сьогодні

Тайсон Ф'юрі захистив титул за версією WBC у надважкій вазі у поєдинку проти Ділліана Вайта. Нокаутувавши суперника аперкотом у 6-му раунді, "циганський король" оголосив, що завершує кар'єру професійного боксера.

Ф'юрі нокаутував Уайта / Фото: REUTERS

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Громадськість одразу занепокоїлася даною заявою, адже всі любителі боксу чекали суперпоєдинку за об'єднання всіх чемпіонських поясів. Тайсон Ф'юрі поки негласно має зустрітися з переможцем пари Усик – Джошуа, що визначить абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Глава Top Rank Боб Арум не вірить, що Ф'юрі завершить кар'єру. Більше того, промоутер українця Василя Ломаченка навіть не хоче слухати, коли в нього про таке запитують.

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В одному з інтерв'ю, 90-річний функціонер різко відповів журналісту:

" Ні, він точно не піде на пенсію. Звичайно, ні. Ви божевільний? Ми маємо достатньо часу, щоб обговорити все це"

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Швидше за все, суперечки з приводу завершення кар'єри Тайсона Ф'юрі можуть бути завершені. Дружина британця зізналася, що її чоловік не зможе встояти перед боєм за абсолютного чемпіона.