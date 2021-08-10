Ви бабусі на лавочках! Кіркорову і всій Росії заткнула роти чемпіонка з гімнастики

Філіп Кіркоров і Віра Бірюкова / Фото: Getty Images, Instagram

Хто тільки в Росії не обурився з приводу суддівства в художній гімнастиці на Іграх-2020 у Токіо, де ізраїльтянка Ліной Ашрам сенсаційно залишила без золота Діну Аверіну з ОКР.

"Чи бачу я в цьому політику? Так. Ми просто всім набридли зі своїми перемогами. Тренерам просто не хочеться працювати після таких потворних і нечесних змагань", – заявила тренер Тетяна Тарасова

"Мені дуже шкода такий світ, де все вирішують не талант і праця, а підкилимні блошині забіги деяких "чиновників". Ваші низькі політичні ігри – це ганьба всього спорту та Олімпійських ігор. Не випадково до гасла Ігор цього року додали слово "разом"! Але, мабуть , судді та представники деяких збірних вважають, що швидше, вище і сильніше, та й разом – проти атлетів з Росії", – не промовчав і Філіп Кіркоров

Аверіна і Кіркоров / Фото: Reuters, Instagram

Однак усім їм роти позакривала інша росіянка – олімпійська чемпіонка Ріо-2016 у групових вправах Віра Бірюкова, яка назвала критиків суддівства "бабусями на лавочках" і "сантехніком Яшою".

"Зупиніть свої крики ті, хто не знає правил художньої гімнастики; хто не дивився, а тільки чув; хто не має найменшого стосунку до художньої гімнастики. Залиште усе це професіоналам. Своїми криками ви нагадуєте бабусь на лавочках, яким байдуже, що обговорити, аби когось "потравити", якщо навіть вони нічого не розуміють", – написала Віра Бірюкова у себе в Instagram

"Суддя – це не сантехнік Яша, який ще вчора ремонтував унітаз у ваших сусідів. Щоб стати суддею, потрібно багато вчитися, а не просто бути гімнасткою. Наприклад, я нині знаю тільки про те, що оцінка за цими правилами відкрита, і це дає можливість набирати бали будь-якими способами на відміну від колишніх правил. І я не візьмуся рахувати бали, тому що не вчилася на суддю... Увімкніть нарешті голову, не розпалюйте ненависть між країнами, припиніть провокувати і стравлювати людей", – додала Бірюкова

Нагадаємо, слідом за поразкою в індивідуальній першості з художньої гімнастики в Токіо росіянки залишилися без "золота" і в командній, там їх перемогла Болгарія – до речі, батьківщина обуреного Кіркорова.

Востаннє таке було на Олімпіаді-1996 в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях "золото" забрали іспанки.