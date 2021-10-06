6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
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Введення "червоної зони" у Львові відкладуть заради збірної України

Олександр Трикіша
6 жовтня, 17:00
Збірна України проведе відбірковий матч на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини у Львові при глядачах. Статус "червоної зони" Львів отримає відразу після поєдинку

Вболівальників пустять на матч збірної України у Львові / Фото: Reuters

Погіршення епідеміологічної ситуації в країні поставило під питання проведення матчу збірної України у Львові. Навіть було припинено продаж квитків на "Арену Львів".

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Проте, джерело стверджує, що міській владі вдалося домовитися з керівництвом УАФ про введення "червоної зони" у Львові не з 11 жовтня, як цього просив мер міста Андрій Садовий, а після матчу, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

"Арена Львів" / Фото: ФФУ

В іншому випадку поєдинок Україна – Боснія і Герцеговина довелося б проводити при порожніх трибунах або переносити в інше місто, як це було навесні з поєдинками проти Казахстану та Фінляндії.

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Нагадаємо Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною 12 жовтня, а 9 жовтня наша команда в гостях зустрінеться з Фінляндією.

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