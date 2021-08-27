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Друге золото на Паралімпіаді. Українка підняла штангу в 2,5 рази важче своєї ваги

Сергій Шаховець
27 серпня, 12:05
Українська спортсменка, яка виступала в змаганнях з пауерліфтингу, здобула другу золоту нагороду на Паралімпіаді-2020 на Токіо

Мар'яна Шевчук виграла золоту медаль на Паралімпіаді-2020 / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська спортсменка Мар'яна Шевчук виборола друге золото для України на Паралімпійських іграх у Токіо. Українка виступала в змаганнях з паверліфтингу серед жінок, у категорії вагою до 55 кг.

Мар'яна Шевчук на Паралімпіаді-2020 / Фото: Getty Images

Шевчук підняла штангу 125 кг в першій спробі. Дві наступні спроби -128 кг і 133 кг були невдалими, однак цього було достатньо для перемоги.

Мар'яна Шевчук / Фото: Getty Images

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Це друга золота медаль України на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

Мар'яні Шевчук належить світовий рекорд (133 кг), який вона встановила в травні 2021 року на етапі Кубка світу.

Дивіться також: Медальний залік Паралімпіади-2020 на Токіо

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