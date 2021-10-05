6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Друга країна відмовилася від футбольного ЧС. Що тепер буде?

Любомир Луканюк
5 жовтня, 12:06
Слідом за Японією від проведення клубного чемпіонату світу відмовилася і ПАР через низький відсоток вакцинованих громадян

Баварія з трофеєм 2020 року

У ПАР відмовилися від проведення клубного чемпіонату світу з футболу, який повинен пройти в грудні. Все через коронавірус.

Футбольна влада ПАР повідомила, що необхідною умовою для організації турніру мала стати вакцинацію близько 70% дорослого населення. Зараз цей показник становить менше 33%.

Крім того, ПАР перебуває в червоному списку країн, які не рекомендують до відвідування Великою Британією. Це могло б створити труднощі з приїздом на турнір переможця Ліги чемпіонів Челсі.

Клубний ЧС повинен був пройти в Японії. Але на початку вересня японці відмовилися проводити турнір через проблеми з коронавірусом.

Тепер у ФІФА єдина надія на ОАЕ. Емірати раніше були готові зібрати у себе найкращі клуби світу.

Поки на ЧС відібрали три команди – Челсі (Англія), Аль Ахлі (Єгипет) і Окленд (Нова Зеландія). Ще чотири клуби визначаться у листопаді.

Нагадаємо, що 2020 року клубний чемпіонат світу виграла Баварія. У фінальному матчі німці обіграли мексиканський Тигрес з рахунком 1:0.

Реклама