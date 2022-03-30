Вся Україна чекає лише на перемогу. Усик пояснив рішення провести бій із Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Боксер Олександр Усик ухвалив непросте рішення залишити Україну під час війни з Росією, щоб провести бій-реванш із Ентоні Джошуа.

До такого вчинку українця підштовхнули його друзі, які вважають, що у рингу Усик зробить набагато більше для України, ніж у боях із російськими орками.

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"- Наскільки складним було рішення залишитися та захищати Україну чи виїхати готуватися до титульного бою з Джошуа?

- Я хотів залишитися і захищати Україну, але друзі переконали мене, що я зроблю більше для України, якщо боксуватиму, а не стрілятиму.

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– Чому для підготовки ви обрали Чехію?

- Мої друзі приїхали сюди, я не залишусь тут надовго. Я тренуватимуся там, де боксуватиму.

- Чи підтримуєте ви зв'язок із колегами з боксу, які залишилися в Україні?

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- Звичайно. Я постійно контактую з Василем Ломаченком, Володимиром і Віталієм Кличком.

Кличко підтримав рішення Усика

- Чи можна взагалі відірватися від подій в Україні та повністю зосередитись на тренуваннях?

- Намагаюся зосередитись здебільшого на тренуваннях, за новинами практично не стежу. Усі мої друзі, які захищають нашу державу, кажуть, щоб я відключив телефон та тренувався. Від мене чекають гарного виступу на рингу. Для України.

- І наскільки це тяжко?

- Тяжко, але молитви Богові допомагають.

- У вас є якісь особливі плани на гроші, які ви заробите за титульний бій, наприклад, допомогу Україні?

- Щось інше мене зараз точно не цікавить – ні пояс, ні щось інше, окрім допомоги Україні. Я докладу всіх зусиль на тренуваннях і зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати своїх людей так само, як він підтримує мене. Україна переможе.

– Які плани після бою?

- Я обов'язково повернуся в Україну", – цитує Усика fightnews.info з посиланням на інтерв'ю чеському сайту CNN Prima NEWS.

Олександр Усик принесе Україні більше користі у рингу, ніж у теробороні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може відбутися в Саудівській Аравії.

Шейхи готові виділити призовий фонд у розмірі 120 млн. доларів. Усик як чинний чемпіон претендуватиме мінімум на 50% від цієї суми.