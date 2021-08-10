Слідом за Ворсклою: Колос вилітає з Ліги Конференцій після жахливої серії пенальті (відео)

Колос залишає Лігу Конференцій після проваленої серії пенальті / Фото: Колос Ковалівка Instagram

Сьогодні Колос відіграв матч-відповідь кваліфікації Ліги Конференцій. Перша зустріч з карагандинським Шахтарем пройшла в Ковалівці тиждень тому і закінчилася нульовою нічиєю.

Сьогодні ж обом командам необхідно було грати виключно на перемогу, адже результативність на виїзді не давала б перевагу Колосу. Українська команда і була небезпечніше в першому таймі.

Вже на 7-ій хвилині супермомент не реалізували гості. Дієго прострілював з гострого кута, а Січінава замикав його передачу з двох метрів. Лише відчайдушний стрибок захисника гостей дивом не дозволив м'ячу влетіти в сітку воріт Шацького.

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Генк

Шахтар же частіше бив по чужих воротах, проте всі удари господарів летіли повз. Однак, як і в першому матчі, після перерви ініціативою заволодів Колос. Непогані моменти мали Богданов і Лисенко, проте обом бракувало майстерності в атаці.

Це і стало причиною того, що обидві команди за 210 з гаком хвилин часу, які їм були відведені у двох іграх, так і не відзначилися. В овертаймі ініціатива також була на боці Колоса. Однак без небезпечних моментів гра докотилася до серії пенальті.

Реклама

У складі Колоса свої удари реалізував лише Чорноморець, а ось постріли Нурієва, Чурка та Павловця потягнув кіпер господарів. У Шахтаря ж всі три удари з "точки" були точними, тому Колос вилітає з єврокубків слідом за Ворсклою.

У раунді плей-офф карагандинська команда зіграє з переможцем пари Спартак Трнава – Маккабі Тель-Авів. Перша зустріч команд пройшла в Словаччині і завершилася нульовою нічиєю. Друга гра в Ізраїлі призначена на четвер.

Шахтар Караганда – Колос 0:0 (пен. 3:1)

Шахтар: Шацький – Кибирай (Ламанже, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габишев (Назаренко, 60) – Рустемович, Букорац, Мітошевіч (Хозін, 89) – Тошев (Таттибаев, 63), Шикавка (Оміртаєв, 60, Умаєв, 106).

Колос: Волинець – Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець – Мілько, Богданов (Задоя, 97) – Дієго (Чурко, 60), Костишин (Нурієв, 88), Ільїн (Саків, 106) – Січінава (Лисенко, 60).

Попередження: Букорац, Ламанж.