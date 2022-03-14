Слідом за Абрамовичем: російський олігарх кидає футбольний клуб через загрозу санкцій

Вітесс уже без головного акціонера / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні дорого обходиться російським бізнесменам та олігархам. Наприклад, обмеження сильно вплинули на Романа Абрамовича, через якого у Челсі великі проблеми.

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А ось інший олігарх із Росії вирішив достроково попрощатися зі своїм футбольним клубом. Бізнесмен Валерій Ойф заявив, що продає свою частку у голландському Вітес.

"Мені дуже боляче прощатися з Вітессом, але у нинішній ситуації я приймаю це тяжке рішення на користь клубу, співробітників, уболівальників, спонсорів та інших сторін.

У мене був особливий період, завжди відчував, що дуже пов'язаний із клубом і насолоджувався чудовими виступами. Вітес назавжди у моєму серці".

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Цікаво, що на офіційному сайті голландського клубу до новини про рішення олігарха прикріпили український прапор. Ойф з'явився у наглядовій раді Вітесса у 2016 році, а за два роки придбав контрольний пакет акцій.

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До слова, Валерій є уродженцем Одеси. Бізнесмена пов'язували з Романом Абрамовичем, оскільки він нерідко обіймав керівні посади у його компаніях. Крім того, Ойф працював на Газпром, Роснефть та Сибнефть.