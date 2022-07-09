Всесвітня боксерська організація підтримала Україну у війні з Росією

WBO пишається чемпіоном з України / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку військової агресії Росії багато українських боксерів вступили до лав ЗСУ та тероборони. Серед них був володар поясу інтерконтинентального чемпіона WBO у легкій вазі Денис Берінчик.

Срібний призер Олімпійських ігор активно допомагає ЗСУ та постраждалим від російської агресії. Така патріотична позиція українського боксера не залишилася поза увагою WBO.

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На своїй офіційній сторінці в Instagram організація опублікувала фото Берінчика у військовій формі та підтримала українця та весь народ нашої країни у боротьбі з агресором.

"Нехай благословить Бог хоробрих українців, особливо нашого інтернаціонального чемпіона Берінчика, який нещодавно записався у добровольці, щоб допомогти у захисті своєї країни. Бажаємо всім миру та процвітання", – йдеться у повідомленні WBO.

У коментарі до публікації Берінчик відреагував на слова підтримки з боку Всесвітньої боксерської організації.

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Раніше ми повідомляли, що Денису Берінчику доведеться на якийсь час перервати службу в теробороні. Чемпіон WBO International 22 жовтня проведе бій з володарем титулу Європейського боксерського союзу (EBU) Іваном Менді з Франції.