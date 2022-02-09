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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі ж так цього хотіли! Сповідь Семеренко після від'їзду з Олімпіади

Олег Люлька
9 лютого, 11:51
Олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону українка Валентина Семеренко вперше прокоментувала зняття з Ігор-2022 у Пекіні

Валентина Семеренко / Фото: Getty Images

Валентина Семеренко пояснила збоєм організму свій достроковий від'їзд із Олімпіади-2022. Але про завершення кар'єри, яке пророкують 36-річній українці, сама вона поки що не говорить.

"Напишу коротко. Усі знають, що спорт – це здоров'я. Здоровий спосіб життя, правильне та збалансоване харчування, нормальний сон… Це сприяє зміцненню організму. Але цього таки мало, щоб по-справжньому досягти гармонії у спорті!"

"Біатлон – не просто моє життя, моя душа. Адже це надзвичайний приплив енергії, що наповнює кожну клітину організму, змушує по-іншому дивитися на звичні речі, радіти кожному новому дню. Той, хто не займається спортом, ніколи не зрозуміє радість і приємну важкість у м'язах, що виникає після тренування. А бажання щоденних тренувань може зрівнятися хіба що із спрагою".

Валентина Семеренко / Фото: AFP

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"Я робила і роблю все можливе і неможливе, щоб отримувати задоволення від улюбленої роботи. Але мій організм дав збій, що змусило мене залишити Олімпійські ігри. Я довго думала і даю шанс молодим проявити себе на старті. Всі ж так цього хотіли!"

Віта Семеренко / Фото: Getty Images

"Щасливі ті, хто присвятив себе спорту та несе горде звання "спортсмена" крізь усе життя! Спорт – основа життя, адже так кажуть: "Рух – це життя!" Усім висловлюю подяку за підтримку, будьте здорові!" – передає слова Валентини Семеренко Федерація біатлону України на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Валя Сеременко зійшла з дистанції під час індивідуальної гонки. "Вона не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було. Валя має алергію на холодне повітря", – розповідав тренер української команди Урош Велепець.

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Пізніше президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що під час гонки Семеренко знепритомніла або була близька до цього – після обстеження в клініці Валю вирішили відправити з Пекіна до України.