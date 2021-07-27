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Всі медалісти Олімпійських ігор 27 липня

27 липня, 19:01

Сергій Шаховець

У вівторок на Олімпіаді в Токіо розіграли 22 комплекти медалей в 14 видах спорту. Цей день став успішним для української збірної – в її активі бронзова медаль у кульовій стрільбі.

23 комплекти медалей було розіграно 27 липня на Олімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Український дует Олена Костевич і Олег Омельчук завоювали бронзову медаль Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.

У поєдинку за "бронзу" українці зустрілися з командою Сербії і виграли – 16:12.

ВСі МЕДАЛІСТИ ІГОР 27 ЛИПНЯ

ТРІАТЛОН

Жінки.

ПЛАВАННЯ

чоловіки

200 м, вільний стиль

жінки

100 м, спина

чоловіки

100 м, спина

жінки

100 м, брас

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА

Мікст, пістолет пневматичний, 10 м

Мікст, гвинтівка пневматична, 10 м

СИНХРОННІ СТРИБКИ У ВОДУ

Жінки. Вишка, 10 м

МАУНТІНБАЙК

жінки

СЕРФІНГ

чоловіки

жінки

ГРЕБНИЙ СЛАЛОМ

Жінки. Байдарка-одиночка

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки. До 59 кг

ДЗЮДО

Жінки. До 63 кг

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Чоловіки. До 81 кг

ФЕХТУВАННЯ

Шпага, команди, жінки

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Командне багатоборство. Жінки.

КІННИЙ СПОРТ

командна виїздка

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки до 59 кг

Жінки до 64 кг

СОФТБОЛ

фінальний матч

ТХЕКВОНДО

Чоловіки. Від 80 кг

Жінки. Від 67 кг

Отже, у збірної України стає три медалі на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дарина Білодід, добившая "бронзу" .

Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася

У неділю другу нагороду в скарбничку України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлин .

Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

А сьогодні третю нагороду для України здобув дует Олени Костевич і Олега Омельчука в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

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Джерело: Сегодня|Спорт

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