Всі медалісти Олімпійських ігор 27 липня

У вівторок на Олімпіаді в Токіо розіграли 22 комплекти медалей в 14 видах спорту. Цей день став успішним для української збірної – в її активі бронзова медаль у кульовій стрільбі.

23 комплекти медалей було розіграно 27 липня на Олімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Український дует Олена Костевич і Олег Омельчук завоювали бронзову медаль Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.

У поєдинку за "бронзу" українці зустрілися з командою Сербії і виграли – 16:12.

ВСі МЕДАЛІСТИ ІГОР 27 ЛИПНЯ

ТРІАТЛОН

Жінки.

Флора Даффі (Бермудські острови)

Флора Даффі (Бермудські острови) Джорджія Тейлор-Браун (Велика Британія)

Джорджія Тейлор-Браун (Велика Британія) Кеті Заферес (США)

ПЛАВАННЯ

чоловіки

200 м, вільний стиль

Том Дін (Велика Британія)

Том Дін (Велика Британія) Данкан Скотт (Велика Британія)

Данкан Скотт (Велика Британія) Фернандо Шеффер (Бразилія)

жінки

100 м, спина

Кейлі Маккеон (Австралія)

Кейлі Маккеон (Австралія) Кайлі Мас (Канада)

Кайлі Мас (Канада) Реган Сміт (США)

чоловіки

100 м, спина

Євген Рилов (ОКР)

Євген Рилов (ОКР) Климент Колесніков (ОКР)

Климент Колесніков (ОКР) Райан Мерфі (США)

жінки

100 м, брас

Лідія Джейкобі (США)

Лідія Джейкобі (США) Тетяна Шонмакер (ПАР)

Тетяна Шонмакер (ПАР) Ліллі Кінг (США)

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА

Мікст, пістолет пневматичний, 10 м

Цзян Рансінь – Пан Вей (Китай)

Цзян Рансінь – Пан Вей (Китай) Віталіна Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР)

Віталіна Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР) Олена Костевич – Олег Омельчук (Україна)

Мікст, гвинтівка пневматична, 10 м

Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай)

Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай) Мері Такер – Лукас Озенескій (США)

Мері Такер – Лукас Озенескій (США) Юлія Карімова – Сергій Каменський (ОКР)

СИНХРОННІ СТРИБКИ У ВОДУ

Жінки. Вишка, 10 м

Юсі Чен – Чжан Цзяці (Китай)

Юсі Чен – Чжан Цзяці (Китай) Джессіка Парратто – Ділейні Шнелль (США)

Джессіка Парратто – Ділейні Шнелль (США) Габріела Агундес Гарсія – Алехандра Ороско Лосано (Мексика)

МАУНТІНБАЙК

жінки

Іоланда Нефф (Швейцарія)

Іоланда Нефф (Швейцарія) Сина Фрай (Швейцарія)

Сина Фрай (Швейцарія) Лінда Індерганд (Швецария)

СЕРФІНГ

чоловіки

Італо Феррейра (Бразилія)

Італо Феррейра (Бразилія) Каноа Ігарасі (Японія)

Каноа Ігарасі (Японія) Оуен Райт (Австралія)

жінки

Карісса Мур (США)

Карісса Мур (США) Бьянка Бейтендаг (ПАР)

Бьянка Бейтендаг (ПАР) Амуро Цудзукі (Японія)

ГРЕБНИЙ СЛАЛОМ

Жінки. Байдарка-одиночка

Рікарда Функ (Німеччина)

Рікарда Функ (Німеччина) Майялен Шурро (Іспанія)

Майялен Шурро (Іспанія) Джессіка Фокс (Австралія)

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки. До 59 кг

До Хсін Чунь (Китайський Тайбей)

До Хсін Чунь (Китайський Тайбей) Поліна Гур'єва (Туркменістан)

Поліна Гур'єва (Туркменістан) Мікіко Андо (Японія)

ДЗЮДО

Жінки. До 63 кг

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Кларисс Агбеньену (Франція)

Кларисс Агбеньену (Франція) Тіна Трстеняк (Словенія)

Тіна Трстеняк (Словенія) Катрін Бошмен-Пінар (Канада)

Катрін Бошмен-Пінар (Канада) Марія Чентраккіо (Італія)

Чоловіки. До 81 кг

Таканорі Нагасе (Японія)

Таканорі Нагасе (Японія) Саїд Моллаєв (Монголія)

Саїд Моллаєв (Монголія) Шаміль Борчашвілі (Австрія)

Шаміль Борчашвілі (Австрія) Маттіас Касі (Бельгія)

ФЕХТУВАННЯ

Шпага, команди, жінки

Естонія

Естонія Південна Корея

Південна Корея Італія

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Командне багатоборство. Жінки.

ОКР

ОКР США

США Велика Британія

КІННИЙ СПОРТ

командна виїздка

Німеччина

Німеччина США

США Велика Британія

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки до 59 кг

Хсін-Чун Куо (Китайський Тайбей)

Хсін-Чун Куо (Китайський Тайбей) Поліна Гур'єва (Туркменістан)

Поліна Гур'єва (Туркменістан) Мікіко Андо (Японія)

Жінки до 64 кг

Мауден Шаррон (Канада)

Мауден Шаррон (Канада) Джорджія Бордіньон (Італія)

Джорджія Бордіньон (Італія) Вен-Хуей Чен (Китайський Тайбей)

СОФТБОЛ

фінальний матч

Японія

Японія США

США Канада

ТХЕКВОНДО

Чоловіки. Від 80 кг

Владислав Ларін (РОК)

Владислав Ларін (РОК) Дії Георгієвскі (Північна Македонія)

Дії Георгієвскі (Північна Македонія) Кіо Дон Ін (Південна Корея), Рафаель Альба Кастільо (Куба)

Жінки. Від 67 кг

Міліца Мандич (Сербія)

Міліца Мандич (Сербія) Дабін Лі (Південна Корея)

Дабін Лі (Південна Корея) Бьянка Валькден (Велика Британія)

Отже, у збірної України стає три медалі на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дарина Білодід, добившая "бронзу" .

Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася

У неділю другу нагороду в скарбничку України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлин .

Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

А сьогодні третю нагороду для України здобув дует Олени Костевич і Олега Омельчука в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

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