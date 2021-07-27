Всі медалісти Олімпійських ігор 27 липня

23 комплекти медалей було розіграно 27 липня на Олімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters
Український дует Олена Костевич і Олег Омельчук завоювали бронзову медаль Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.
У поєдинку за "бронзу" українці зустрілися з командою Сербії і виграли – 16:12.
ВСі МЕДАЛІСТИ ІГОР 27 ЛИПНЯ
ТРІАТЛОН
Жінки.
Флора Даффі (Бермудські острови) Джорджія Тейлор-Браун (Велика Британія) Кеті Заферес (США)
ПЛАВАННЯ
чоловіки
200 м, вільний стиль
Том Дін (Велика Британія) Данкан Скотт (Велика Британія) Фернандо Шеффер (Бразилія)
жінки
100 м, спина
Кейлі Маккеон (Австралія) Кайлі Мас (Канада) Реган Сміт (США)
чоловіки
100 м, спина
Євген Рилов (ОКР) Климент Колесніков (ОКР) Райан Мерфі (США)
жінки
100 м, брас
Лідія Джейкобі (США) Тетяна Шонмакер (ПАР) Ліллі Кінг (США)
КУЛЬОВА СТРІЛЬБА
Мікст, пістолет пневматичний, 10 м
Цзян Рансінь – Пан Вей (Китай) Віталіна Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР) Олена Костевич – Олег Омельчук (Україна)
Мікст, гвинтівка пневматична, 10 м
Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай) Мері Такер – Лукас Озенескій (США) Юлія Карімова – Сергій Каменський (ОКР)
СИНХРОННІ СТРИБКИ У ВОДУ
Жінки. Вишка, 10 м
Юсі Чен – Чжан Цзяці (Китай) Джессіка Парратто – Ділейні Шнелль (США) Габріела Агундес Гарсія – Алехандра Ороско Лосано (Мексика)
МАУНТІНБАЙК
жінки
Іоланда Нефф (Швейцарія) Сина Фрай (Швейцарія) Лінда Індерганд (Швецария)
СЕРФІНГ
чоловіки
Італо Феррейра (Бразилія) Каноа Ігарасі (Японія) Оуен Райт (Австралія)
жінки
Карісса Мур (США) Бьянка Бейтендаг (ПАР) Амуро Цудзукі (Японія)
ГРЕБНИЙ СЛАЛОМ
Жінки. Байдарка-одиночка
Рікарда Функ (Німеччина) Майялен Шурро (Іспанія) Джессіка Фокс (Австралія)
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки. До 59 кг
До Хсін Чунь (Китайський Тайбей) Поліна Гур'єва (Туркменістан) Мікіко Андо (Японія)
ДЗЮДО
Жінки. До 63 кг
Кларисс Агбеньену (Франція) Тіна Трстеняк (Словенія) Катрін Бошмен-Пінар (Канада) Марія Чентраккіо (Італія)
Чоловіки. До 81 кг
Таканорі Нагасе (Японія) Саїд Моллаєв (Монголія) Шаміль Борчашвілі (Австрія) Маттіас Касі (Бельгія)
ФЕХТУВАННЯ
Шпага, команди, жінки
Естонія Південна Корея Італія
СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА
Командне багатоборство. Жінки.
ОКР США Велика Британія
КІННИЙ СПОРТ
командна виїздка
Німеччина США Велика Британія
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки до 59 кг
Хсін-Чун Куо (Китайський Тайбей) Поліна Гур'єва (Туркменістан) Мікіко Андо (Японія)
Жінки до 64 кг
Мауден Шаррон (Канада) Джорджія Бордіньон (Італія) Вен-Хуей Чен (Китайський Тайбей)
СОФТБОЛ
фінальний матч
Японія США Канада
ТХЕКВОНДО
Чоловіки. Від 80 кг
Владислав Ларін (РОК) Дії Георгієвскі (Північна Македонія) Кіо Дон Ін (Південна Корея), Рафаель Альба Кастільо (Куба)
Жінки. Від 67 кг
Міліца Мандич (Сербія) Дабін Лі (Південна Корея) Бьянка Валькден (Велика Британія)
Отже, у збірної України стає три медалі на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дарина Білодід, добившая "бронзу" .
Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася
У неділю другу нагороду в скарбничку України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлин .
Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters
А сьогодні третю нагороду для України здобув дует Олени Костевич і Олега Омельчука в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters
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