11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 11 лютого

Олександр Трикіша
11 лютого, 17:24
У четвер, 11 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграли медалі у семи видах спорту. Україна знову опинилася за межами призових місць

Всі медалісти Олімпіади у Пекіні 11 лютого / Фото: REUTERS

Сьогодні визначилися призери у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, шорт-треку та склетоні.

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Усі медалісти 11 лютого на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Сноуборд

чоловіки, хаф-пайп

  • 1. Аюму Хірано (Японія)
  • 2. Скотті Джеймс (Австралія)
  • 3. Ян Шеррер (Швейцарія)

Гірськолижний спорт

жінки, супер-гігант

  • 1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)
  • 2. Мірьям Пухнер (Австрія)
  • 3. Мішель Гісін (Швейцарія)

Лижні гонки

чоловіки, 15 км, класичний стиль

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  • 1. Іво Нісканен (Фінляндія)
  • 2. Олександр Большунов (ОКР)
  • 3. Йоханнес Клебо (Норвегія)

Ковзанярський спорт

чоловіки, 10000 м

  • 1. Нільс ван дер Пель (Швеція)
  • 2. Патрік Руст (Нідерланди)
  • 3. Давіде Гетто (Італія)

Біатлон

жінки, 7.5 км, спринт

  • 1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегія)
  • 2. Ельвіра Оберг (Швеція)
  • 3. Доротея Вірер (Італія)

Шорт-трек

жінки, 1000 м

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  • 1. Крістофер Гротхер (Німеччина)
  • 2. Аксель Юнг (Німеччина)
  • 3. Янь Веньган (Китай)

Скелетон

чоловіки, одинаки

  • 1. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди)
  • 2. Чхве Мін Джон (Південна Корея)
  • 3. Ханне Десмет (Бельгія)

Українські спортсмени провели черговий день без нагороди. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.