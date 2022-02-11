Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 11 лютого

Всі медалісти Олімпіади у Пекіні 11 лютого / Фото: REUTERS
Сьогодні визначилися призери у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, шорт-треку та склетоні.
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Усі медалісти 11 лютого на Олімпіаді-2022 у Пекіні
Сноуборд
чоловіки, хаф-пайп
- 1. Аюму Хірано (Японія)
- 2. Скотті Джеймс (Австралія)
- 3. Ян Шеррер (Швейцарія)
Гірськолижний спорт
жінки, супер-гігант
- 1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)
- 2. Мірьям Пухнер (Австрія)
- 3. Мішель Гісін (Швейцарія)
Лижні гонки
чоловіки, 15 км, класичний стиль
- 1. Іво Нісканен (Фінляндія)
- 2. Олександр Большунов (ОКР)
- 3. Йоханнес Клебо (Норвегія)
Ковзанярський спорт
чоловіки, 10000 м
- 1. Нільс ван дер Пель (Швеція)
- 2. Патрік Руст (Нідерланди)
- 3. Давіде Гетто (Італія)
Біатлон
жінки, 7.5 км, спринт
- 1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегія)
- 2. Ельвіра Оберг (Швеція)
- 3. Доротея Вірер (Італія)
Шорт-трек
жінки, 1000 м
- 1. Крістофер Гротхер (Німеччина)
- 2. Аксель Юнг (Німеччина)
- 3. Янь Веньган (Китай)
Скелетон
чоловіки, одинаки
- 1. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди)
- 2. Чхве Мін Джон (Південна Корея)
- 3. Ханне Десмет (Бельгія)
Українські спортсмени провели черговий день без нагороди. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.