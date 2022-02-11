Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 11 лютого

Всі медалісти Олімпіади у Пекіні 11 лютого / Фото: REUTERS

Сьогодні визначилися призери у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, шорт-треку та склетоні.

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Усі медалісти 11 лютого на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Сноуборд

чоловіки, хаф-пайп

1. Аюму Хірано (Японія)

2. Скотті Джеймс (Австралія)

3. Ян Шеррер (Швейцарія)

Гірськолижний спорт

жінки, супер-гігант

1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

2. Мірьям Пухнер (Австрія)

3. Мішель Гісін (Швейцарія)

Лижні гонки

чоловіки, 15 км, класичний стиль

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1. Іво Нісканен (Фінляндія)

2. Олександр Большунов (ОКР)

3. Йоханнес Клебо (Норвегія)

Ковзанярський спорт

чоловіки, 10000 м

1. Нільс ван дер Пель (Швеція)

2. Патрік Руст (Нідерланди)

3. Давіде Гетто (Італія)

Біатлон

жінки, 7.5 км, спринт

1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегія)

2. Ельвіра Оберг (Швеція)

3. Доротея Вірер (Італія)

Шорт-трек

жінки, 1000 м

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1. Крістофер Гротхер (Німеччина)

2. Аксель Юнг (Німеччина)

3. Янь Веньган (Китай)

Скелетон

чоловіки, одинаки

1. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди)

2. Чхве Мін Джон (Південна Корея)

3. Ханне Десмет (Бельгія)

Українські спортсмени провели черговий день без нагороди. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.