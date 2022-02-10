9 лютого 22:00
Мілан 4
Лаціо 0
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 10 лютого

Олександр Трикіша
10 лютого, 16:52
У четвер, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Китаї розіграли вісім комплектів нагород. Список усіх медалістів дня

Американці завоювали 10 лютого два золота / Фото: REUTERS

Найурожайнішим день видався для Канади, яка поповнила свою скарбничку чотирма нагородами. На рахунку США три медалі, натомість дві з них – золоті.

Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

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Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 9 лютого

СНОУБОРД

Хаф-пайп (жінки)

  • 1. Хлоя Кім (США)
  • 2. Керальт Кастельєт (Іспанія)
  • 3. Сена Томміта (Японія)

Крос (чоловіки)

  • 1. Алессандро Геммерле (Австрія)
  • 2. Елліот Гронден (Канада)
  • 3. Омар Візінтін (Італія)

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Довільна програма (чоловіки)

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  • 1. Нейтан Чен (США)
  • 2. Юма Кагіяма (Японія)
  • 3. Сема Уно (Японія)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

Суперкомбінація. Слалом (чоловіки)

  • 1. Йоганнес Штрольц (Австрія)
  • 2. Александер Омодт Кільде (Норвегія)
  • 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

ЛИЖНІ ГОНКИ

Класичний стиль, 10 км

  • 1. Терезе Йохауг (Норвегія)
  • 2. Кертту Нісканен (Фінляндія)
  • 3. Кріста Пярм'якоски (Фінляндія)

ФРИСТАЙЛ

Мікст. Акробатика

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  • 1. США
  • 2. Китай
  • 3. Канада

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

5000 м (жінки)

  • 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
  • 2. Ізабелль Вейдеманн (Канада)
  • 3. Мартіна Саблікова (Чехія)

САННИЙ СПОРТ

Змішана естафета

  • 1. Німеччина
  • 2. Австрія
  • 3. Латвія

Українські спортсмени провели день без нагород. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.