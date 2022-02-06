Усі медалісти Олімпіади 6 лютого

6 лютого, 16:51

У неділю в Пекіні розіграли шість комплектів нагород – у лижних гонках, ковзанярському спорті, стрибках на лижах з трампліна, сноуборді, фристайлі та шорт-треку