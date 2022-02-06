Усі медалісти Олімпіади 6 лютого

Японець Кобаясі виборов золото у стрибках з трампліна / Фото: Reuters
Замість шести комплектів медалей 6 лютого на зимових Іграх у Пекіні мали розіграти сім. Але фінал у гірськолижному швидкісному спуску перенесли через вітер.
УСІ МЕДАЛІСТИ 6 ЛЮТОГО
СНОУБОРД
Слоупстайл, жінки
- 1. Зоуї Садовськи-Сіннотт (Нова Зеландія)
- 2. Джулія Маріно (США)
- 3. Тесс Коуді (Австралія)
ЛИЖНІ ГОНКИ
Скіатлон, чоловіки
- 1. Олександр Большунов (РК)
- 2. Денис Спицов (РК)
- 3. Ііво Нісканен (Фінляндія)
КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ
5000 м, чоловіки
- 1. Нільс ван дер Пул (Швеція)
- 2. Патрік Руст (Нідерланди)
- 3. Халльгейр Енгебротен (Норвегія)
СТРИБКИ З ТРАМПЛІНА
HS106, чоловіки
- 1. Рею Кобаясі (Японія)
- 2. Мануель Феттнер (Австрія)
- 3. Давид Кубацький (Польща)
ФРІСТАЙЛ
Могули, жінки
- 1. Джакара Ентоні (Австралія)
- 2. Джейлін Кауф (США)
- 3. Анастасія Смирнова (ДКР)
САННИЙ СПОРТ
Чоловіки
- 1. Йоганнес Людвіг (Німеччина)
- 2. Вольфганг Кіндл (Австрія)
- 3. Домінік Фішналлер (Італія)
Нагадаємо, святкуючи своє золото, лижник із РОК Олександр Большунов зламав п'єдестал.