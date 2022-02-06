6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти Олімпіади 6 лютого

Андрій Трофімов
6 лютого, 16:51
У неділю в Пекіні розіграли шість комплектів нагород – у лижних гонках, ковзанярському спорті, стрибках на лижах з трампліна, сноуборді, фристайлі та шорт-треку

Японець Кобаясі виборов золото у стрибках з трампліна / Фото: Reuters

Замість шести комплектів медалей 6 лютого на зимових Іграх у Пекіні мали розіграти сім. Але фінал у гірськолижному швидкісному спуску перенесли через вітер.

УСІ МЕДАЛІСТИ 6 ЛЮТОГО

СНОУБОРД

Слоупстайл, жінки

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  • 1. Зоуї Садовськи-Сіннотт (Нова Зеландія)
  • 2. Джулія Маріно (США)
  • 3. Тесс Коуді (Австралія)

ЛИЖНІ ГОНКИ

Скіатлон, чоловіки

  • 1. Олександр Большунов (РК)
  • 2. Денис Спицов (РК)
  • 3. Ііво Нісканен (Фінляндія)

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

5000 м, чоловіки

  • 1. Нільс ван дер Пул (Швеція)
  • 2. Патрік Руст (Нідерланди)
  • 3. Халльгейр Енгебротен (Норвегія)

СТРИБКИ З ТРАМПЛІНА

HS106, чоловіки

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  • 1. Рею Кобаясі (Японія)
  • 2. Мануель Феттнер (Австрія)
  • 3. Давид Кубацький (Польща)

ФРІСТАЙЛ

Могули, жінки

  • 1. Джакара Ентоні (Австралія)
  • 2. Джейлін Кауф (США)
  • 3. Анастасія Смирнова (ДКР)

САННИЙ СПОРТ

Чоловіки

  • 1. Йоганнес Людвіг (Німеччина)
  • 2. Вольфганг Кіндл (Австрія)
  • 3. Домінік Фішналлер (Італія)

Нагадаємо, святкуючи своє золото, лижник із РОК Олександр Большунов зламав п'єдестал.

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