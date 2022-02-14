15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти 14 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

Олександр Трикіша
14 лютого, 16:33
Понеділок, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні виявився небагатим на медалі. Сьогодні розіграли лише чотири комплекти нагород

Медалісті 14 лютого на Олімпіаді у Пекіні / Фото: REUTERS

У понеділок визначилися олімпійські чемпіони у довільному танці у фігурному катанні, монобобі серед жінок, жіночій лижній акробатиці та стрибках із трампліну серед чоловіків.

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Фігурне катання

Танці на льоду. Довільний танець

  • 1. Габріелла Пападакіс / Гійом Сізерон (Франція)
  • 2. Вікторія Синіцина / Микита Кацалапов (РОК)
  • 3. Медісон Габбелл / Закарі Доног'ю (США)

Бобслей

Монобоб, жінки

  • 1. Кейлі Гамфріс (США)
  • 2. Елана Мейєрс (США)
  • 3. Крістін де Брюїн (Канада)

Фрістайл

Акробатика, жінки

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  • 1. Сюй Ментао (Китай)
  • 2. Ганна Гуськова (Білорусь)
  • 3. Меган Нік (США)

Стрибки з трампліну

Командний турнір, чоловіки

  • 1. Австрія
  • 2. Словенія
  • 3. Німеччина

Україна знову провела день безрезультативно. На даний момент у нашій колекції немає медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.