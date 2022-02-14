Усі медалісти 14 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

Медалісті 14 лютого на Олімпіаді у Пекіні / Фото: REUTERS

У понеділок визначилися олімпійські чемпіони у довільному танці у фігурному катанні, монобобі серед жінок, жіночій лижній акробатиці та стрибках із трампліну серед чоловіків.

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Фігурне катання

Танці на льоду. Довільний танець

1. Габріелла Пападакіс / Гійом Сізерон (Франція)

2. Вікторія Синіцина / Микита Кацалапов (РОК)

3. Медісон Габбелл / Закарі Доног'ю (США)

Бобслей

Монобоб, жінки

1. Кейлі Гамфріс (США)

2. Елана Мейєрс (США)

3. Крістін де Брюїн (Канада)

Фрістайл

Акробатика, жінки

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1. Сюй Ментао (Китай)

2. Ганна Гуськова (Білорусь)

3. Меган Нік (США)

Стрибки з трампліну

Командний турнір, чоловіки

1. Австрія

2. Словенія

3. Німеччина

Україна знову провела день безрезультативно. На даний момент у нашій колекції немає медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.