Усі, хто підтримує Путіна, – під*раси. Призер Олімпіади про теракт у Кременчуці

Парвіз Насібов шокований злочинами рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок вдень рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Вже відомо про 18 загиблих та десятки поранених невинних людей.

Терористичну атаку російської армії прокоментував срібний призер Олімпійських ігор у Токіо-2020 український борець Парвіз Насібов.

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"Після всього побаченого в Кременчуці сміливо можу стверджувати – гадаю, мене підтримає кожна здорова людина. Всі ті, хто підтримує брудний режим Путіна і брудну політику Росії, з упевненістю кажу всім вам – ви справжні під*раси, ви закінчені тварюки", – написав Насібов в Instagram.

Також у Кременчуці від обстрілу постраждав футбольний міський стадіон. Пошкоджені адміністративна будівля арени та автобус команди Першої ліги Кремінь.

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Зазначимо, що Парвіз Насібов народився в Азербайджані, але ще дитиною з батьками переїхав до Миколаєва. На Олімпійських іграх у Токіо український борець греко-римського стилю виборов срібну медаль.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Парвіз веде активну волонтерську діяльність.

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