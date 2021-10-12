12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Все, щоб перемогти Динамо! Барселона знімає обмеження для глядачів

Любомир Луканюк
12 жовтня, 20:45
Матч Ліги чемпіонів 20 жовтня в Лізі чемпіонів може пройти при переповнених трибунах. У Каталонії зняли обмеження на відвідування спортивних заходів

Стадіон Камп Ноу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Іспанська Барселона отримала дозвіл повністю заповнювати стадіон на домашніх іграх. У Каталонії зняли обмеження на відвідування культурних та спортивних заходів.

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Отже, в найближчих матчах Камп Ноу зможе заповнюватися на 100 відсотків.

17 жовтня Барселона вдома прийматиме Валенсію в матчі чемпіонату Іспанії, а 20 жовтня – київське Динамо в грі Ліги чемпіонів.

Каталонці жахливо стартували на груповому етапі ЛЧ. Програли Баварії і Бенфіці з однаковим рахунком – 0:3.

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Динамо зіграло внічию з Бенфікою – 0:0 і розгромно поступилося Баварії – 0:5.

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