Все, щоб перемогти Динамо! Барселона знімає обмеження для глядачів

Стадіон Камп Ноу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Іспанська Барселона отримала дозвіл повністю заповнювати стадіон на домашніх іграх. У Каталонії зняли обмеження на відвідування культурних та спортивних заходів.

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Отже, в найближчих матчах Камп Ноу зможе заповнюватися на 100 відсотків.

17 жовтня Барселона вдома прийматиме Валенсію в матчі чемпіонату Іспанії, а 20 жовтня – київське Динамо в грі Ліги чемпіонів.

Каталонці жахливо стартували на груповому етапі ЛЧ. Програли Баварії і Бенфіці з однаковим рахунком – 0:3.

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Динамо зіграло внічию з Бенфікою – 0:0 і розгромно поступилося Баварії – 0:5.

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