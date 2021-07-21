Вперше за 50 років "олені" стали чемпіонами НБА

Клуб з Мілвокі вдруге в історії і через 50 років завоював титул чемпіона НБА. У фінальній серії вони зломили опір Фінікс Санз

Мілвокі Бакс став чемпіоном НБА / Фото: Reuters

Мілвокі Бакс вдома переміг Фінікс Санз із рахунком 105:98 в шостому матчі фінальної серії і став чемпіоном НБА. Рахунок у фінальній серії став 4:2 на користь "оленів". Мілвокі вдалося переломити хід фінальної серії після двох поразок поспіль – це лише п'ятий випадок в історії.

Бакс лише вдруге в історії став чемпіоном НБА. У попередній раз баскетболісти з Мілвокі вигравали Національну баскетбольну лігу ще 50 років тому – в 1971 році.

Найрезультативнішим гравцем вирішального матчу фінальної серії став Янніс Адетокунбо, який набрав 50 очок і зробив 14 підборів. Не дивно, що Адетокунбо визнаний MVP фінальної серії плей-оф НБА.

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