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Олександрія --
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Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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Вперше разом: романтична фотосесія олімпійської чемпіонки Харлан зі своїм хлопцем

Павло Василенко
30 жовтня, 12:04
Олімпійська чемпіонка – фехтувальник з України Ольга Харлан та її коханий, італійський фехтувальник, олімпійський медаліст Луїджі Самеле взяли участь у фотосесії для українського ELLE

Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото: Instagram

В інтерв'ю виданню спортсмени розповіли, як утримувати встигати не лише вигравати медалі та кубки, а й подорожувати разом, влаштовувати побачення та підтримувати друг одного у важкі часи, живучи у різних країнах.

"Наша перша фотосесія для українського ELLE", – написала чемпіонка у своєму інстаграмі.

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Раніше ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна буде удостоєна іменною зіркою поряд із видатними українськими діячами культури та спорту. Така ж зірка має Харлан.

"Найчастіше ми проводимо час вдома, відпочиваємо на дивані та переглядаємо наш улюблений серіал. Ми маємо мінітрадицію: щоп'ятниці ми їмо піцу, коли я перебуваю в Італії, і обов'язково перед тим, як я відлітаю в Україну. Для мене це найкращий спосіб провести час із коханою людиною, адже у нас досить активний спосіб життя", – сказала Ольга Харлан.

31-річна Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року, шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи, чемпіонка Європейських ігор, срібна та бронзова призерка Олімпіади 2016 року, бронзова призерка Олімпіади 2012

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Зазначимо, що зараз Харлан бере участь у шоу "Танці із зірками".