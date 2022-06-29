Вперше за рік. Динамо капітулює у Лозанні

Динамо грає у Європі за Україну / Фото: Getty Images

Сьогодні Динамо провело свій другий благодійний матч на зборах у Швейцарії. У першому поєдинку кияни розписали нічию із командою Івердон-Спорт.

А тепер суперником "біло-синіх" став клуб Лозанна. Саме він і завдав Динамо першої поразки у благодійних іграх. До цього, з урахуванням весняних ігор, команда здобула п'ять перемог та три нічиї у 8 зустрічах.

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Долю матчу вирішив форвард Трей Койл. Вже на 5 хвилині гравцеві вдався шикарний дальній удар у "дев'ятку" воріт Нещерета. А під перерву нападник зробив дубль, прошивши кіпера Динамо з гострого кута. Рахунок 2:0 так і залишився на табло.

Наступним суперником киян у Швейцарії стане футбольний клуб Сьон. Матч – 2 липня. Після цього на команду чекають битви з Янг Бойз, Люцерном та французьким Ліоном.

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Нагадаємо, що вже менш ніж за місяць на Динамо чекає старт у Лізі чемпіонів. Команда Мірчі Луческу у другому кваліфікаційному раунді зіграє з Фенербахче.