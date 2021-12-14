Повернення на ринг, борода та політичне питання. Про що говорив Беинчик перед боєм із Чанієвим

У суботу, 18 грудня, у Броварах у ТРЦ "Термінал" відбудеться вечір боксу компанії братів Кличків К2 Promotions. Загалом за вечір буде проведено 8 боїв, а хедлайнером заходу стане поєдинок за участю українця. Дениса Беринчика.

Берінчик зустрінеться з Чанієвим / Фото: Facebook

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Чемпіон WBO International у легкій вазі зустрінеться у рингу з росіянином Ісою Чанієвим. Для нашого співвітчизника це буде 16-й бій серед професіоналів. Усі попередні 15 завершилися його перемогами, 9 із них – нокаутами.

Генеральним спонсором бою стала перша легальна українська беттінг-компанія Parimatch, яка провела у себе в PM Hall пресконференцію перед вечором боксу. Зокрема, Беринчик серйозно налаштований на бій із Чанієвим.

"Суперник цікавий. Дивився його поєдинок, як він здолав проспект з Казахстану (Нуртас Ажбенов), вирубав його "наглушняк". Усім сподобається поєдинок. Я давно не боксував, тому голодний і готовий пройти всю дистанцію.

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Але це бокс, він може закінчитися будь-якої миті у тій чи іншій ситуації. Закликаю всіх дивитись, залишайтеся на зв'язку. Краще боксу лише бокс. У нього є нокаутуючий удар, він злий та сильний. Він не приїхав сюди відбувати свій номер і не поїде додому, викинувши рушник.

Останній бій Беринчик провів у березні цього року, здолавши технічним нокаутом чилійця Хосе Санчеса. До речі, за цей час Денис встиг відростити бороду, помінявши свій імідж. Крім того, команда боксера готує цікавий вихід на ринг, щоб здивувати глядачів.

"Був у горах, пішов повністю в себе і в тренувальний процес. Була більша борода, зараз окультурився. Такий стиль. Я завжди намагався здивувати глядачів не лише своїм боксом, а й своїм виходом. Думаю, ми підготуємо з командою яскравий, феєричний та барвистий вихід".

Також на пресконференції було порушено і політичний аспект проведення бою саме з росіянином. Беринчик висловився про окупацію його рідного міста Сорокіно (раніше – Краснодон), заявивши, що намагається дотримуватися позиції, що спорт поза політикою.

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"Краснодон – це Україна, обов'язково. Багато людей там підтримують нашу країну. Вони завжди були, вони заручники ситуації в цій нелегкій невизначеності. На жаль, більшість не вирішує, це величезна політика". Я із Луганської області, із Краснодону. Війна йде на моїй території, а не по всій країні в принципі. Є моменти, звичайно, але ми знаємо і хотіли б, щоб спорт був поза політикою. Бокс – це джентльменський вид спорту, і там все буде чітко, красиво та грамотно. По-чоловічому та по-пацанськи".

Якщо ж говорити про андеркарт, то головним його поєдинком стане бій за титули WBC Asia та WBO Asia Pacific у надважкій вазі. На рингу б'ються двоє українців – непереможний Владислав Сіренко (18-0) та досвідчений Андрій Руденко (34-5).

Спочатку Сіренко мав битися з німцем Міхаелем Валлішем, проте боксер отримав травму та відмовився від поєдинку. Паралельно Андрій Руденко мав битися з росіянином Муратом Гасієвим, але зустріч також була скасована через травму осетинця.

"Коли вперше дізнався, що суперник зміниться і суперник травмувався, я засмутився. Дуже багато сил, енергії та ресурсів ми витратили, щоби підготуватися до бою. Пізніше, коли дізналися, що буде можливість побоксувати з Андрієм Руденком, я зрадів. Це буде дуже крутий бій. Усі отримають справжнє задоволення. Мій план – вийти і показати себе на всі 100%, віддати свій максимум у рингу і будь що буде".

Серед інших поєдинків варто відзначити рейтинговий бій чемпіона WBO Oriental Дмитра Митрофанова (11-0-1) проти казаха Берікбая Нурімбетова (8-4-1). Обидва боксери входять до ТОП-15 рейтингу серед представників першої середньої ваги.

Повертається до рингу і Олександр Спірко (20-0), який у 2015 році взяв паузу у кар'єрі за сімейними обставинами. У суботу ж уродженець Донецька знову покаже себе у справі проти боксера із Миргорода Євгена Кондратенка. Повний розклад боїв вечора виглядає так:

Алмахмуд Алаа (3-0-0) vs Едуард Деменко (1-3-0)

(3-0-0) vs (1-3-0) Ігор Шевадзуцький (8-0-0) vs Каміль Соколовський (11-23-2)

(8-0-0) vs (11-23-2) Олександр Спірко (20-0-0) vs Євген Кондратенко (5-16-0)

(20-0-0) vs (5-16-0) Арнольд Хегай (16-1-1) vs Вінсенте Мартін Родрігес (39-8-1)

(16-1-1) vs (39-8-1) Василь Чоботар (9-0-0) vs Едуард Деменко (1-3-0)

(9-0-0) vs (1-3-0) Дмитро Митрофанов (11-0-1) vs Берікбай Нурімбетов (8-4-1)

(11-0-1) vs (8-4-1) Владислав Сіренко (18-0-0) vs Андрій Руденко (34-5-0)

(18-0-0) vs (34-5-0) Денис Беринчик (15-0-0) vs Іса Чанієв (15-3-0)

Вечір боксу буде показаний на Мегого у прямій трансляції. Початок – о 19:00. Крім того, квитки досі можна придбати онлайн. Ціна варіюється від 500 до 4000 тисяч гривень.