Повернення чемпіонату України обернеться скандалом: у чому справа

Динамо і Інгулець знову зустрінуться у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Точніше, його відсутність. Справа в тому, що в першому весняному турі Інгулець мав зустрітися з Динамо у матчі-відкритті свого новенького стадіону.

Читайте також: Луческу відрахував із Динамо основного гравця команди

Реклама

Саме під цим приводом суперники обмінялися домашніми поєдинками у першому колі та грали на стадіоні Динамо імені Лобановського у Києві, хоча номінальними господарями був Інгулець.

Стадіон у Петровому ще не готовий. Фото: скріншот

Але арена у Петровому досі не здана в експлуатацію, а стадіон у Кропивницькому не готовий до матчу, тому вдруге в сезоні Інгулець зійдеться з Динамо у Києві на Лобановському, де вже в екстреному порядку включили підігрів поля.

"Можна припустити, що Інгулець робить це на фарт, бо ж у першому колі відібрав у гранда очки, Папа Поворознюк тоді ледь ложу не розламав, стрибаючи від щастя. Але при цьому петрівці не задумуються, що цим же вони порушують принцип рівності умов, до яких всі так прагнуть в українському футболі. Словом, друга частина УПЛ готує нам веселий старт", – обурюється Бурбас у Telegram.

Зазначимо, що Динамо йде на другому місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від Шахтаря на два бали. Інгулець посідає 14-те місце. У першому колі команди розійшлися миром 1:1.