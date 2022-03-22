Війна – це страшне слово об'єднало німців у пориві допомоги українцям. Репортаж із Німеччини

Репортаж із Німеччини. Як німці допомагають біженцям з України / Фото: Колаж: Сьогодні

ВІЙНА. Страшне слово. Здавалося, давно забуте, воно пішло в далеке минуле. Хто міг припустити, що навесні 2022-го це поняття, що представлялося абстрактним, жахливим чином втілиться в сувору реальність? Погляди усієї Європи, всього світу прикуті до трагічних подій в Україні.

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Тривожні зведення з фронту. Тисячі смертей. Неймовірні страждання громадянського населення. Вогонь, вибухи, руйнування. Міста. Маріуполь. Чернігів. Харків. О боги – що з Харковом? Якихось десять років тому вболівальники, затамувавши подих, стежили за футбольною битвою голландців та бундестіму на "Металісті". Незабутній Євро 2012 – як примара з минулого життя. А зараз? Всі новини на телебаченні, в інтернеті, в друкованих виданнях присвячені виключно цій, страшній темі, що леденить душу.

218 301 – це офіційна кількість біженців з України в Німеччині

Німеччина, яка колись пізнала всі жахи розв'язаної нацистами світової війни, очистившись від ганебної спадщини, як ніхто інший, у міру сил і можливостей прагне підтримати український народ. Збори пожертв ініціюються приватними особами, ЗМІ, державними структурами. Відгук величезний, практично кожен прагне зробити свій внесок.

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Гроші, ліки, консерви, одяг, іграшки. Спонтанно виникають точки прийому, і закриваються в лічені дні – завалені пакетами, насилу справляючись з безперервним потоком передач.

Одними з перших підключилася до руху допомоги Україні сім'я відомого футболіста, уродженця Закарпаття Віктора Пасулька, що вже понад тридцять років живе в Німеччині.

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Його молодший син, Максим, організував збір пожертв через рідний ФК – GKSC Hürth. Вантажівка з медикаментами, одягом, продуктами доїхала до кордону Львівщини без пригод.

"До мене звертаються постійно – сусіди, знайомі, – розповідає Віктор Пасулько – дзвонив Андреас Весселс, з яким ми грали у кельнській Фортуні. Усі запитують – чим можна допомогти, як передати?

Наступна вантажівка вирушила до України в неділю. Віктор Пасулько взяв активну участь у працевлаштуванні у німецьких клубах юних українських футболістів, які залишилися без ігрової практики.

Юні українські футболісти з U19 Металіста 1925 Олександр Кільовий та Михайло Пономарьов у гостях у тренера їх нової команди – Штефана / Фото: Колаж: Сьогодні

Хлопці вже обжилися, розпочали тренування. І навіть сходили на великий футбол. Матч Кельн – Боруссія Дортмунд завершився миром (1:1).

Це – перші ластівки: наших гравців (і не лише футболістів – це лише крапля в морі) тут буде ще дуже багато.

БІЖЕНЦІ. За минулі десятиліття у Німеччини накопичився чималий досвід прийому людей, змушених покинути рідний будинок, які біжать без оглядки від жахів війни. На превелике нещастя, тепер у цій незавидній ролі опинилися українці. Тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони наших співвітчизників попрямували до Європи. Німці традиційно гостинні, готові прийняти всіх, хто страждає.

На сьогодні в Німеччині офіційно налічується понад двісті тисяч біженців з України, але насправді їх значно більше – просто не всі пройшли процедуру реєстрації. Міністр праці обіцяє надати українцям всіляке сприяння у пошуку роботи, благо вакансії на ринку є.

Міністерство освіти заявляє про необхідність якнайшвидшої інтеграції "новеньких" з України до місцевих шкіл. До речі, сам чув – наша молодь непогано володіє англійською – ці знання стануть важливою підмогою! Діти самі швидко освоять німецьку, спілкуючись з однолітками. Для дорослих відкриють інтенсивні курси – без знання мови не обійтися ні водієві автобуса, ні сантехніку, ні робітнику на будівництві, ні прибиральниці.

ГАННОВЕР, залізнична станція всесвітньо відомого виставкового комплексу. Щорічний промисловий ярмарок перенесений на кінець травня (ще у зв'язку з горезвісною пандемією, хоча – хто нині про неї згадує?), територія порожня – і ось, за задумом уряду, тут утворюється один із трьох перевалочних пунктів (крім ганноверського – берлінський, та ще один ось-ось відкриється у Коттбусі).

Переважна більшість українських біженців має прибувати безпосередньо сюди – потім їх перерозподілять усередині країни. Понад тисячу людей розмістили в одному з гігантських – як два футбольні поля – павільйонів. Пожежники розгорнули під його дахом численні намети, з німецькою педантичністю пронумерувавши розділені огорожами "села".

Мої спроби зайти всередину успіхом не увінчалися – пильні вахтери суворо дотримуються інструкцій, охороняючи таємницю приватного життя приїжджих – стороннім вхід заборонено. Працює "Червоний хрест". У павільйоні №27 місць давно немає, але, напевно, незабаром буде обладнаний другий, за ним – третій, там багато подібних приміщень.

Підійшов різношерстий спецпоїзд, поспіхом зібраний з строкатих вагонів, що попалися під руку. Простора зала очікування заповнивнилася миттєво. Літні люди. Діти, жінки. Незважаючи на наполегливе радіооголошення, лише дехто носить все ще обов'язкові в Німеччині маски, а правоохоронці махнули рукою – кого це зараз цікавить?

Домашні тварини на руках: кішки, собаки – і їм довелося витримати нелегку подорож. Сумки, пакунки, коляски. Більшість новоприбулих змучені дорогою – хтось був у дорозі три, а інші – аж шість днів! У Ганновері залишаться не всі – охочі їхати далі, до родичів, друзів і знайомих, прагнучи дістатися головного вокзалу, товпляться біля ескалатора, що стримує заслоном поліція – електричка, що курсує раз на годину (у ній замість квитка достатньо пред'явити український паспорт, те ж правило і в міському громадському транспорті) вмістити всіх не в змозі...

БЕРЛІН, Hauptbahnhof. Багатоярусна споруда зі скла та бетону, введена в експлуатацію напередодні дебютного для України футбольного чемпіонату світу 2006 року. Тепер половину одного з поверхів віддано біженцям. Черга за безкоштовними квитками на швидкісні поїзди. Миготять помаранчеві та жовті жилети незліченних волонтерів.

Благодійні організації – є місце для дітей, для матерів-годувальниць. Роздача гарячої їжі, дерев'яні столи, довгі лавки – нагадує Октоберфест, тільки без пива.

Поїзди з Варшави прибувають із півтора-двохгодинним запізненням – час забирають митний та паспортний контроль – від прикордонного Франкфурта-на-Одері прямують безупинно. Наближення складу вже чекає посилений (про всяк випадок) наряд поліції.

Пасажири виходять на перон, намагаючись зорієнтуватись. Знову – старі, жінки з дітьми. Знову сумки, пакети, коляски. Зустрічають із кличучими табличками – чи знайдуть вони Колю, Соню, Петрика, Оленку?

На жаль, трапляються й незадоволені, з претензіями: бачу панночок із галицькою вимовою, які ведуть дискусію з розгубленими волонтерами – мовляв, нам би переночувати, але до намету не підемо. Таких хитрих мало. Здебільшого всі раді, що дісталися, у захваті від гостинності. Розповідають, як добре приймали у Польщі – обігріли, нагодували.

Зовні дві вежі вокзалу підсвічені потужними проекторами в кольорах українського прапора.

На привокзальній площі – гігантський намет, "Вітальний зал" федеральної землі Берлін – там можна попити чай, відпочити...

До пам'яток Берліна звідси рукою подати – пішки прямую до Рейхстагу, потім – до Бранденбурзьких воріт.

Несподівано: єдиний вуличний музикант у цьому жвавому місці, на Паризькій площі, виявився родом із житомирщини. Олег приїхав до Німеччини ще на початку лютого – до коханої дівчини. Попросив називати його кобзарем, мріє, як за старих часів, блукати містами і весями, прославляючи батьківщину. Задумливо брязкає на бандурі попурі на тему популярних мелодій – вгадуються "Європа", "Модерн токінг".

Поряд, на Унтер ден Лінден, світиться презентація у вітринах німецького бюро Європарламенту – зоряно-синє полотнище Євросоюзу плавно заміщується синьо-жовтим прапором України. Хоча Бранденбурзькі ворота цього вечора і сяяли своїм природним білим кольором, але днями були синьо-жовтими і вони. Як і багато інших знаменитих будівель, споруд, пам'ятників культури. Стадіони, зокрема мюнхенська "Альянц-арена".

Акції підтримки України від фанатських секторів, футболістів перед матчами. У тематичний ряд газетних матеріалів гармонійно вписався виступ у Bild Андрія Вороніна, який пограв у Бундеслізі. Екс-форвард збірної України, який останнім часом працював асистентом головного тренера московського Динамо, наприкінці лютого звільнився з клубу і повернувся до Німеччини. Встиг відвезти сім'ю одним із останніх регулярних рейсів перед закриттям авіасполучення.

В інтерв'ю з кричащим заголовком "В Україні я зараз тримав би в руках зброю" Андрій зізнався:

"Мені зараз дуже погано. Новини, відео з батьківщини – все здається нереальним, як у фільмі жахів. Просто немає слів. Думками, усім серцем я зараз – в Україні. У мене друзі у Харкові, у Києві, у моїй рідній Одесі. Кожні п'ять хвилин отримую повідомлення. Це важко витримати. Я просто хочу допомогти. Грошима. Як завгодно..."

Мій шлях лежить до Мюнхену. На пероні – плутанина, потяги безбожно спізнюються. Харків'янка, яка щойно голосно доводила переваги життя в Україні ("у нас пляшка коли коштувала 12 гривень, а тут – два (!) євро!"), замість Амстердама мало не вбула в Дессау, але вчасно вийшла з електрички, що під'їхала.

Натовп біля вхідних дверей, надривний голос у гучномовцях: "Громадяни, при посадці намагайтеся використати всю довжину складу!" – але крик душі німецькою рівносильний голосу кричущого в пустелі.

Хвилин двадцять після від'їзду – оголошення зневіреного провідника: "Хто володіє російською, українською та німецькою – будь ласка, підійдіть у дев'ятий вагон!" Поспішаю на виручку. Виявилося, потрібно запросити українських пасажирів, що стояли в проходах, в перший клас, благо там місць – з надлишком. Звертаюся до колоритного дідуся: "Ходімо, їхатимете, як пан!" Новина швидко поширилася по ланцюжку.

У першому класі стало веселіше, моїми новими сусідками виявилися сестри, дві молоді одеситки. Почали розмовляти. До Німеччини їх відправили батьки. І старша, Крістіна, яка закінчила будівельну академію, і молодша Катя – старшокласниця, хочуть скоріше назад, сподіваються, що приїхали ненадовго. "Дівчатка, встигнете додому. А поки що – скористайтеся шансом. І підтягніть English. Це Німеччина. Тут треба вчитися, вчитися та ще раз вчитися!"

Вони їхали у напрямку центру з організації біженців – тепер облаштувалися, живуть у невеликому містечку, у сім'ї. Німецька пара (обом – трохи за 60) – "дуже милі приємні люди", виділили гостям весь другий поверх свого будинку – навіть кухня у них своя! Все абсолютно безкоштовно – про які гроші може йтися? Господиня Кірстен дає дівчатам уроки німецької, вони допомагають у господарстві, дуже задоволені.

"Умови у нас чудові! – каже Крістіна. – Але як би добре тут не було, все одно – ми живемо не у своїй країні, не у своїй оселі. Морально тяжко. Звичайно, хотілося побувати, пожити за кордоном, але не в такій ситуації, коли довелося вимушено тікати від війни.

МЮНХЕН. На вокзалі, хто б сумнівався, захочеш – не пройдеш повз інформаційний пункт для українських біженців. А за п'ять-сім хвилин ходьби, на Кенігсплац – антивоєнний мітинг на підтримку України. Таких мітингів зараз багато.

Професійно полум'яні промови локальних політиків, які не втрачають можливості заробити кілька додаткових плюсів в очах виборців. Прапори, саморобні плакати. Сотні людей. І щирих, і випадкових.

Бочком бочком, ближче до сцени влаштувався уйгур зі своїм транспарантом – вимагаючи від китайської влади звільнити якогось героя-дисидента. Поліцейські патрулі за периметром – але заворушень не буде.

Іду до центру міста. Весняний сонячний день, яскраве сонце. Прапор України біля входу до пішохідної зони. Синьо-жовтий прапор на Новій ратуші. Між іншим, поблизу того самого балкона, на якому Баварія та щасливий Анатолій Тимощук, який пов'язав синьо-жовтий шарф із написом "Україна" Бастіану Швайнштайгеру, святкуючи чергові перемоги, не раз демонстрували "Срібну салатницю", кубок Німеччини, кубок Ліги чемпіонів.

Але головний магніт на Марієнплац – гарне панно з квітів. У формі величезного серця. Із гаслом: "Не війна! Любов!" На тлі цього серця кожен другий перехожий із посмішкою на обличчі фотографується на згадку. Із великим задоволенням.