4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
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Єгипет --
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Лілль --
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Чорноморець --
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Металіст --
Верес --
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Манчестер Юнайтед --
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Брентфорд --
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Мілан --
Лаціо --
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Ліверпуль --
Лестер --
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Ювентус --
Сассуоло --
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Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
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Баварія --
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Ось це тролінг: боєць MMA танцював у клітці, доки суперник намагався його вдарити

Олександр Трикіша
5 лютого, 00:03
Кумедний епізод стався на одному з турнірів зі змішаних єдиноборств. Один із бійців був такий впевнений у своїй невразливості, що дозволив знущатися з суперника

Кумедний момент у змішаних единоборствах / Фото: Колаж: Сьогодні

Прямо під час поєдинку боєць успішно пішов від кількох атак суперника і чи вирішив спародувати його незручні рухи, чи від нудьги станцював, але публіці це сподобалося.

На жаль, визначити, що це за поєдинок і хто зрештою переміг не вдалося.

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