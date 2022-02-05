Ось це тролінг: боєць MMA танцював у клітці, доки суперник намагався його вдарити

Кумедний момент у змішаних единоборствах / Фото: Колаж: Сьогодні

Прямо під час поєдинку боєць успішно пішов від кількох атак суперника і чи вирішив спародувати його незручні рухи, чи від нудьги станцював, але публіці це сподобалося.

На жаль, визначити, що це за поєдинок і хто зрештою переміг не вдалося.

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