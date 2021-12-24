Оце так поворот! Хейні вирішив забрати пояси у Камбососа і покинути дивізіон

Джордж Камбосос vs Девін Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні
Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Девін Хейні поділився своїми планами на майбутні поєдинки. 23-річний боксер, якого побоюється екс-тренер Кличка Алі Башир, рішуче налаштований відібрати пояси у мексиканця Камбососа, а потім піднятися у першу напівсередню вагу.
"Наскільки я знаю, поки не було конструктивних розмов стосовно мого бою з Камбососом, але подивимося. Втім, цей бій цілком реальний.
Едді Гірн сказав, що він є реальним, але, звичайно, на шляху до нього багато перешкод. Багато хлопців викликають Камбососа.
Необхідно зробити справжній бій між мною та Камбососом за звання абсолютного чемпіона, і багато хто вимагає цього поєдинку. Я думаю, що він відбудеться, але вболівальники повинні й надалі чинити тиск на Джорджа та його команду, щоб ми справді отримали можливість організувати цей бій.
У 2022 році я хочу спочатку забрати у Камбососа всі титули, а потім, можливо, піднімуся в першу напівсередню вагу і почну там кампанію. Не можу сказати, з ким я там хочу побитися. Зараз моя головна мета – Джордж Камбосос", – наводить слова Хейні boxing247.com.
Нагадаємо, що на початку грудня Хейні захистив титул чемпіона світу за версією WBC, перемігши одноголосним рішенням суддів Джозефа Діаса
Передбачалося, що американець може стати наступним суперником українського боксера Василя Ломаченка.
Але, як бачимо, зараз усі думки Девіна Хейні зайняті боєм з Камбососом, який володіє поясами WBA, WBC Franchise, IBF та IBO у легкій вазі.
Втім, сам Василь Ломаченко теж не проти зустрітися з Імператором.