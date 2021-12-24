Оце так поворот! Хейні вирішив забрати пояси у Камбососа і покинути дивізіон

Джордж Камбосос vs Девін Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Девін Хейні поділився своїми планами на майбутні поєдинки. 23-річний боксер, якого побоюється екс-тренер Кличка Алі Башир, рішуче налаштований відібрати пояси у мексиканця Камбососа, а потім піднятися у першу напівсередню вагу.

"Наскільки я знаю, поки не було конструктивних розмов стосовно мого бою з Камбососом, але подивимося. Втім, цей бій цілком реальний. Едді Гірн сказав, що він є реальним, але, звичайно, на шляху до нього багато перешкод. Багато хлопців викликають Камбососа.

Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

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Необхідно зробити справжній бій між мною та Камбососом за звання абсолютного чемпіона, і багато хто вимагає цього поєдинку. Я думаю, що він відбудеться, але вболівальники повинні й надалі чинити тиск на Джорджа та його команду, щоб ми справді отримали можливість організувати цей бій. У 2022 році я хочу спочатку забрати у Камбососа всі титули, а потім, можливо, піднімуся в першу напівсередню вагу і почну там кампанію. Не можу сказати, з ким я там хочу побитися. Зараз моя головна мета – Джордж Камбосос", – наводить слова Хейні boxing247.com.

/ Фото: DAZN

Нагадаємо, що на початку грудня Хейні захистив титул чемпіона світу за версією WBC, перемігши одноголосним рішенням суддів Джозефа Діаса

Девін Гейні vs Джозеф Діас / Фото: CBS

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Передбачалося, що американець може стати наступним суперником українського боксера Василя Ломаченка.

Але, як бачимо, зараз усі думки Девіна Хейні зайняті боєм з Камбососом, який володіє поясами WBA, WBC Franchise, IBF та IBO у легкій вазі.

Втім, сам Василь Ломаченко теж не проти зустрітися з Імператором.

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