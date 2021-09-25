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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Злодії вкрали олімпійські медалі у росіянки, а потім повернули з коробкою цукерок

Олександр Трикіша
25 вересня, 00:39
Російська тенісистка Олена Весніна стала жертвою незвичайного пограбування. На початку вересня грабіжники вкрали з будинку спортсменки олімпійські медалі, а зараз повернули їх з вибаченнями

Олена Весніна повернула собі олімпійські медалі / Фото: Instagram

Олена Весніна стала Олімпійською чемпіонкою Ріо 2016, а в Токіо завоювала срібну медаль.

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Поки Олена разом з чоловіком була на вечері, грабіжники пробралися в будинок, де господарі забули включити сигналізацію, зламали сейф і викрали звідти коштовності.

Разом з ними прихопили сумку з нагородами – Весніна брала медалі в тенісний клуб, щоб показати дітям і не встигла покласти їх назад в сейф. Також в сумці був перстень за перемогу на Олімпіаді-2016.

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"Грабіжники залізли, зламали двері, камери позбивали, зламали сейф, вкрали прикраси, коштовності. Але найдорожче – вкрали сумку з медалями. Вони, мабуть, шукали гроші, схопили ще й рюкзак чоловіка. Туди, швидше за все, все кинули і втекли" , – розповідала тоді постраждала.

А 23 вересня грабіжники повернули медалі олімпійській чемпіонці Олені Весніній. Правда, не особисто в руки, а залишили на КПП в елітному селищі в Підмосков'ї, де живе тенісистка.

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Джерело повідомило, що разом з медалями вони залишили і коробку цукерок, а ще поклали і записку з вибаченнями.

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