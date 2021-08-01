Ворскла – Рух: відео голів та огляд матчу УПЛ

Два голи Ворскли принесли полтавцям перемогу над Рухом / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні в Полтаві відбувся поєдинок 3-го туру чемпіонату України, в якому Ворскла приймала Рух. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 2:0.
Поєдинок пройшов під диктовку команди Юрія Максимова. Гості навіть жодного разу не пробили в площину воріт Різника. Уже в першому таймі Скляр добив м'яч у сітку воріт гостей після удару Тілля і сейву Бандури.
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Подвоїти рахунок вийшло в середині другого тайму. Кіпер Руху обрізався у своєму штрафному майданчику, що дозволило Тіллю організувати гол для Степанюка. До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів матчу в Полтаві:
42 хвилина. Відео голу Олександра Скляра.
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
60 хвилина. Відео голу Руслана Степанюка.
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД МАТЧУ
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