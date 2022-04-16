Хвилює життя людей з обох боків. Екс-росіянка намагається всидіти на двох стільцях

Дар'я Сідорова залишиться в Росії / Фото: biathlon.com.ua

Міністерство молоді та спорту ухвалило рішення виключити зі складу жіночої збірної України з біатлону трьох натуралізованих росіянок – Ольгу Абрамову, Оксану Москаленко та Катерину Бех. Спортсменки під час війни виїхали в Росію та публічно не засудили дії агресора.

Але на цьому чистка не закінчилася. Не виступатиме за збірну України і четверта росіянка – Дар'я Сідорова. Натуралізована біатлоністка у коментарі російському сайту championat.com заявила, що вона залишається у Росії і не бачить себе у складі збірної України.

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"Я не отримала основного громадянства в Україні, не виступала на міжнародних змаганнях, оскільки при переході був карантин, але перехід обнулився. Я не входила до збірної команди, не була на ставках, тому й не можу бути звільнена. Просто все обірвалося, і я вирішила залишитися в Росії з родиною".

Дар'я Сидорова залишиться у Москві / Фото: biathlon.com.ua

Після знищення рашистами лижної бази у Чернігові Сідорова залишилася без свого інвентарю, але назвати винуватця агресії проти України біатлоністка побоялася.

"У зв'язку з цією ситуацією я висловила думку, але не розкрила її повністю. Мені шкода людей, які опинилися в "нинішньому становищі" – з обох сторін. Я переживаю за людей, з якими добре знайома, я сама жила на лижній базі в Чернігові, де були практично всі мої речі та інвентар... По суті, я залишилася без усього, але це не так хвилює, як життя людей з обох сторін. Я хочу продовжити спортивну кар'єру, тому що біатлон мені приносить величезне задоволення. Чи розглядаю повернення до української збірної? Ні, більше не розглядаю українську збірну. Поки що нема ясності подальших дій, де і як я буду", – сказала Сідорова.

Нагадаємо, на початку квітня Сідорова зробила заяву, в якій вона висловилася проти війни, яку розв'язала Росія. Тоді вона заявляла, що бачить своє майбутнє лише у збірній України.

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