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Волейболісти Франції станцювали канкан, обігравши Росію у фіналі Олімпіади

7 серпня, 21:32

Олег Люлька

Перед початком волейбольного турніру в Токіо навряд чи хтось ставив на те, що золото дістанеться французам. Але сталося неймовірне

Збірна Франції з волейболу святкує золото Ігор-2020 / Фото: Reuters

Ніколи за час виступів на Олімпійських іграх французькі волейболісти не піднімалися вище восьмої сходинки. А в Ріо-2016 вони навіть не зуміли вийти з групи.

Але в Токіо Франція створила сенсацію, пробившись до фіналу і там в п'яти партіях здолавши команду ОКР – 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Сенсаційні чемпіони не стримували емоції і після переможного тай-брейку станцювали, здавалося б, не чоловічий танець – канкан.

ДИВІТЬСЯ, ЯК РАДІЛИ ФРАНЦУЗИ

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Джерело: Сегодня|Спорт

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