Замість Житомира – у село: екс-тренер збірної України очолив Полісся

Сергій Ковалець очолив аматорський клуб / Фото: Dynamo.kiev.ua

Аматорська команда з Житомирщини вміє дивувати своїх уболівальників. Новим наставником ФК Полісся (Ставки) став екс-тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець.

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На цій посаді Ковалець змінив бразильця Жилмара, який раніше працював із Львовом.

Сергій Ковалець у різні роки очолював команди Львів, Оболонь, запорізький Металург, Чорноморець, словацький Татран та литовський Тракай.

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Сергій Ковалець

Протягом трьох років, з 2012 по 2015 рік, український фахівець очолював молодіжну збірну України.

Останнім місцем роботи Ковальця був одеський Чорноморець, який він залишив у лютому 2021 року.

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Зазначимо, що команду Полісся з Житомира, яка виступає у Першій лізі чемпіонату України, очолює інший уславлений екс-динамівець Юрій Калитвинцев.

Нагадаємо, нещодавно Минай відправив у відставку другого тренера за сезон. Закарпатська команда припинила співпрацю з Ігорем Леоновим.