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Замість закусок – телефони. Мілевський влаштував двіж Париж

Андрій Трофімов
12 січня, 23:02
У день 37-річчя відомий футболіст зібрав невелику компанію у Мінську. Там Артем живе після завершення кар'єри

День народження Мілевського / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський сьогодні відзначив день народження. Футболісту виповнилося 37 років.

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Святкував Міля на батьківщині – у Мінську. В Instagram футболіст запостив цікаве фото. Компанія сидить за столом, на якому келихи з вином і телефони. Їди ніякої немає.

"Двіж Париж, 37", – підписав знімок Мілевський.

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За столом разом із Артемом його сестра Ксенія, а також білоруські футболісти Максим Вітус та Сергій Кисляк із дружинами.

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До речі, днями Артем заявив, що планує повернутися до київського Динамо, але поки що не відомо, в якій якості.

У складі київського Динамо Мілевський виступав із 2002 по 2013 рік. У всіх турнірах за "біло-синіх" він провів 247 матчів, забив 82 голи та віддав 54 асисти.

У жовтні цього року Артем Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками столичної команди.