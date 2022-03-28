Замість стадіону – камера: футболісту Сельти загрожує термін за зґвалтування

Суд над Міною розпочнеться на цьому тижні / Фото: Instagram

Іспанська преса повідомляє, що 26-річного нападника Сельти Санті Мінe звинувачують у зґвалтуванні дівчини. Злочин стався п'ять років тому.

Суд пройде цього тижня. Футболісту загрожує вісім років ув'язнення.

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Санті Міна – основний гравець Сельти. У нинішньому чемпіонаті Іспанії він провів 28 матчів, забив 7 голів і зробив 3 результативні передачі.

На трансферному ринку вартість іспанського нападаючого – 15 мільйонів євро.

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Раніше ми писали, що Андрес Ескобар, котрий сім років був на контракті у Динамо, засуджений в Ісландії за зґвалтування.

Раніше колишній гравець Динамо потрапив у жахливу ДТП. Позашляховик Олександра Яковенка зіткнувся з іншим автомобілем у Туреччині, чотири людини потрапили до лікарні