Замість чемпіонату світу – смерть: рашисти вбили українського спортсмена

Єгор загинув, захищаючи Україну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Війна продовжує завдавати глибоких ран українському спорту. Вчора ми повідомляли, що у Маріуполі загинула юна гімнастка Катя Дяченко.
І знову жахлива новина. При обороні Маріуполя загинув представник збірної України зі змішаних єдиноборств Єгор Біркун.
"23 березня стартував чемпіонат світу з ММА GAMMA, на якому Єгор мав виступати за нашу країну у збірній.
Та з наступом ворожої Росії змінилися плани. І, як справжній патріот, Єгор пішов на війну відстоювати країну", – повідомляється у Facebook на сторінці Федерації змішаних бойових мистецтв України.
Раніше ми писали, що, захищаючи Маріуполь, загинув 25-річний херсонський весляр Іван Щокін. Він був призером всеукраїнських змагань серед юнаків.