Разом проти Росії: Шева об'єднає Україну і Польщу краще за політиків

За Шевченка однако будуть вболівати у Польщі та Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Перші чутки про те, що Шева може очолити збірну наших сусідів, з'явилися, коли він ще робив спроби порятунку Дженоа від вильоту з Серії А.

Тоді це здавалося цікавим, але дивним варіантом. Адже він тільки-но взявся за клубну роботу, а українські любителі футболу звернули свої погляди на генуезький клуб, який нібито мав невдовзі стати справжнім грандом. Адже нове керівництво обіцяло чималі фінансові вливання, зокрема у гучні трансфери.

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Здавалося, що Шевченко повернувся до Італії на довгі роки – спочатку він збереже для "грифонів" прописку в елітному дивізіоні, потім виведе до єврокубків, потім побореться за чемпіонство та виграє перший тренерський євротрофей.

Але реалії роботи з командою з Генуї виявилися значно суворішими – 11 матчів, одна перемога в Кубку, три нічиї в чемпіонаті, сім поразок, виліт з Копи, місце у зоні вильоту чемпіонату та "ciao, Sheva"!

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Магом, чарівником та чарівником для відверто слабкої за складом команди Андрій Миколайович не став. Цікаво, що, незважаючи на рішення керівництва про прощання, контракт з українським алленатором продовжує діяти до кінця червня 2024-го і якщо за цей час він нікого не очолить, то продовжить отримувати свою належну зарплату в 2,3 мільйона євро на рік.

І тут знову активізувалися чутки про можливе запрошення Шевченка до збірної Польщі. Варто зазначити, що у більш ніж столітній історії "кадри" було лише три іноземні тренери – угорець Андор Хайду 1954-го, голландець Лео Беенхаккер з 2006-го по 2009-й і ось протягом минулого року прийшов і пішов португалець Паулу Соуза.

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Подейкують, його раптове запрошення замість Єжи Бженчека стало наслідком вольового рішення керівництва місцевої Асоціації. У тамтешніх босів просто виникло бажання отримати безробітного іноземця, щоб порушити засади місцевої тренерської школи. Вибір ліг на Паулу Соузу, він вивів поляків у плей-офф відбору на ЧС і не встояв перед контрактом від бразильського Фламенго.

Шевченко за п'ять років на чолі збірної України мав дуже непогані результати – 52 матчі, 25 перемог, 13 нічиїх – у середньому 1,69 набраних очок за матч. Перемога у групі Ліги націй, вихід на Євро-2020 із першого місця та шлях до чвертьфіналу цього турніру.

Хоча спочатку все ж таки було непотрапляння на мундіаль-2018, але вдома у Андрія Миколайовича був чималий кредит довіри, навіть незначний відсоток якого він не отримав у Дженоа.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Посада головного тренера збірної Польщі для Шевченка може вплинути на геополітичні відносини наших країн. "Кадра" точно набуде багатомільйонної кількості підтримки в Україні, уваги та популярності. Також численні українці, які виїхали на заробітки до Польщі, почнуть активно стежити за "біло-червоними", у тому числі й на місцевих стадіонах.

Проте треба розуміти украй важливий фактор – на коні у збірної Польщі потрапляння на ЧС-2022 стикові матчі. Перший з яких – проти збірної Росії у Москві, а, у разі перемоги – зустріч із переможцем пари Швеція – Чехія вдома.

Андрій Шевченко проти збірної Росії – у нашій країні це протистояння набуде величезного інтересу. Гол Шевченка у ворота Філімонова на тих же "Лужниках" згадуватимуть у всіх пабліках.

Українець, який обіграв у 2022 році росіян на їхньому полі і поставив підніжку за пару кроків до світової футбольної першості – ця подія може набути небувалої епічності. Але це все буде лише у разі перемоги збірної Польщі над збірною Росії та виходу до наступного раунду.

Так, в Україні Шевченко знову стане героєм, але в Польщі він отримає схвалення та підтримку вболівальницької армії лише у разі, як мінімум, отримання путівки на чемпіонат світу. Теоретичну перемогу над росіянами та поразку у наступному матчі сприймуть як велику невдачу .

Андрій Шевченко продовжує пошуки нової роботи / Фото: Reuters

Беручи пропозицію Польської футбольної спілки, Андрій Шевченко дуже ризикує. Ризикує куди більше, ніж погоджуючись очолити відверто слабке Дженоа. У разі найменшої невдачі, недавній провал в Італії накладеться на новий провал, і авторитет буде максимально підбитий.

Поразка українця в Москві істотно вдарить по його іміджу великого спортсмена ще й безпосередньо в Україні (адже у нас від "зради до перемоги" – один маленький крок). А часу на підготовку практично не буде (напевно, менше тижня), як і права на помилку. І навіть якщо він отримає гарантії від польських функціонерів щодо продовження роботи в такому разі, тиск місцевої громадськості та преси буде просто колосальним.

Який багаж може отримати Шевченко, очоливши "кадру"? Йому доведеться керувати все ще фантастичним, незважаючи на 33-річний вік, Робертом Левандовські, голкіпером Ювентуса Войцехом Щенсним, Петром Зелінські з Наполі, Яном Беднареком із Саутгемптона та іншими гравцями, більшість з яких у своєму кращому футбольному віці – 25-27 років. Загальна вартість складу за оцінкою порталу Transfermarkt – 269,8 млн євро (для порівняння, склад збірної Росії – 176,15 млн).

Форвард збірної Польщі Левандовський / Фото: Reuters

Не можна не згадати, що 2021 рік поляки під керівництвом Паулу Соузи розпочали не дуже вдало – у восьми матчах у них була лише одна перемога над Андоррою (3:0) та невихід із групи на Євро. Також мала місце серія з шести матчів без поразок із не найсильнішими суперниками, що завершилася на фініші року програшем від угорців (1:2). За цей період вони також розписали нічию з Росією у червневому товарняку (1:1).

У 2022 році "кадру", крім плей-офф ЧС-2022 , чекають на поєдинки Ліги націй у дивізіоні "А". По два проти Уельсу, Бельгії та Нідерландів. Потім, ймовірно, спаринги у жовтні-листопаді для, як сподіваються у Польщі, якісної підготовки до чемпіонату світу.

Тримаємо кулаки за Андрія Миколайовича!