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Вірчиса могли вбити: нові версії загадкової смерті боксера

Ігор Сєров
28 січня, 20:15
Поліція заявила, що на місці трагедії немає слідів боротьби, але друзі боксера не відкидають, що його могли прибрати через великі гроші

Є різні версії смерті боксера / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні весь спортивний світ говорить про смерть відомого українського боксера Володимира Вірчиса.

Нам стали відомі нові подробиці, поки що опосередковано пов'язані із загадковою загибеллю Вірчиса.

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Як розповів прес-секретар Федерації боксу України Павло Добрянський, їм поки що відомо про кілька версій, над якими працює поліція.

"Повідомлялося і про самогубство, і про те, що йому боргують великі гроші, – розповів Добрянський, уточнивши, що це неофіційна інформація.

І додав:

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"Через останнє, нібито, його й могли вбити. До речі, кажуть, що він був вразливою людиною. Нещодавно перехворів на COVID-19, писав про це у себе на сторінці. Написав, що йому важко, але знайде в собі сили боротися". Головне, щоб був розум, а решта – справа наживна".

У свою чергу, поліція Києва нам повідомила, що Вірчиса було виявлено повішеним на конструкції однієї з будівель і слідів насильницької смерті та боротьби попередньо виявлено не було.

"Поблизу багатоповерхівки є будівля, чи офіс, чи бойлерна, де він і був виявлений повішеним. Що стосується версій, то вони відпрацьовуються. Передсмертної записки при ньому не було. Поліція спілкується з його дружиною, з'ясовуючи причини", – розказала прес-офіцер Дніпровського управління поліції Києва Оксана Ліщук.

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Хто такий Володимир Вірчис

  • Володимир Вірчис народився 18 серпня 1973 року у Каховці. У 1999 році розпочав професійну кар'єру.
  • З перших 20 боїв 17 він завершив достроково, а всього його рекорд становить 26 перемог (21 – нокаутом) та дві поразки. Він пішов із рингу у 2009 році.
  • Українець володів інтерконтинентальними титулами за версією IBF та WBO у надважкій вазі. У 2008 році він програв відбірковий поєдинок і втратив нагоду битися за титул з Віталієм Кличком.