Вірчиса могли вбити: нові версії загадкової смерті боксера

Є різні версії смерті боксера / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні весь спортивний світ говорить про смерть відомого українського боксера Володимира Вірчиса.

Нам стали відомі нові подробиці, поки що опосередковано пов'язані із загадковою загибеллю Вірчиса.

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Як розповів прес-секретар Федерації боксу України Павло Добрянський, їм поки що відомо про кілька версій, над якими працює поліція.

"Повідомлялося і про самогубство, і про те, що йому боргують великі гроші, – розповів Добрянський, уточнивши, що це неофіційна інформація.

І додав:

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"Через останнє, нібито, його й могли вбити. До речі, кажуть, що він був вразливою людиною. Нещодавно перехворів на COVID-19, писав про це у себе на сторінці. Написав, що йому важко, але знайде в собі сили боротися". Головне, щоб був розум, а решта – справа наживна".

У свою чергу, поліція Києва нам повідомила, що Вірчиса було виявлено повішеним на конструкції однієї з будівель і слідів насильницької смерті та боротьби попередньо виявлено не було.

"Поблизу багатоповерхівки є будівля, чи офіс, чи бойлерна, де він і був виявлений повішеним. Що стосується версій, то вони відпрацьовуються. Передсмертної записки при ньому не було. Поліція спілкується з його дружиною, з'ясовуючи причини", – розказала прес-офіцер Дніпровського управління поліції Києва Оксана Ліщук.

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Хто такий Володимир Вірчис